Pelijoukkue alkaa taistella kieroa striimihuijausta vastaan – koskettaa kolmea suomalaispelaajaa

OG-organisaation pelaajien tekemää sisältöä on käytetty katsojien huijaamiseen Twitch-palvelussa.

Dota 2:n ainoa kaksinkertainen maailmanmestari ja Counter-Strikessa maailman huippunimien joukkoon alkuvuodesta noussut OG-organisaatio alkaa taistelella huijauslähetyksiä vastaan.

OG kertoi asiasta verkkosivuillaan julkaistussa kirjoituksessa, jonka mukaan OG:n pelaajien tekemää sisältöä on käytetty katsojien huijaamiseen Twitch-palvelussa.

– Näemme tarpeelliseksi puhua tästä asiasta suoraan, koska valitettavasti jotkut näissä lähetyksissä ovat esittäneet olevansa OG:n pelaajia. Fanimme ovat meille todella tärkeitä ja yritämme saada asian ratkaistua, OG:n perustajiin kuuluva Dota-kapteeni Johan ”N0tail” Sundstein kommentoi.

Ilta-Sanomat kirjoitti Twitchiä vaivaavasta valelähetysongelmasta maaliskuussa. Huijarit tekevät ensin Twitchiin tilin, jonka nimi muistuttaa jonkun suosikkistriimaajan käyttäjänimeä. Lähetyksissä näytetään tallennetta pelaajan aiemmin tekemästä lähetyksestä.

Botti- eli valekatsojilla lähetys saadaan katselulistojen kärkipaikoille. Lähetyksessä yritetään ohjata käyttäjä valesivustolle ilmaisten peliesineiden toivossa. Todellisuudessa sivustolle kirjautuvien käyttäjien Steam-tili tyhjennetään.

OG on listannut sivuilleen kaikkien organisaatioon kuuluvien suorat Twitch-lähetykset, joita on turvallista katsoa. Listalta löytyvät muun muassa suomalaiset Aleksi ”Aleksib” Virolainen, Topias ”Topson” Taavitsainen ja Jesse ”JerAx” Vainikka. OG on ensimmäinen iso kilpapeliorganisaatio, joka on ilmoittanut puuttuvansa Twitchiä riivaaviin valelähetyksiin.