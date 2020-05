Ovatko CS-matsit liian pitkiä? Nyt puhuvat suomalaiset asiantuntijat

Ilta-Sanomat kysyi kolmelta suomalaiselta CS-asiantuntijalta, millaisia muutoksia he tekisivät peliin, jotta ottelut eivät kestäisi tolkuttoman pitkään.

Counter-Striken ammattilaisottelut kestävät nykyisin liian pitkään. Näin totesivat viime viikolla useat ammattilaispelaajat, selostajat ja muut pelin kilpapuolen parissa työskentelevät.

Tilanteen korjaamiseksi on tehty paljon ehdotuksia: Pistoolikierrosten poistaminen, peliekonomian muuttaminen, vähemmän kierroksia ja taukoja per ottelu...

Nykyisin joukkueet pelaavat 15 kierrosta (mr15) ennen puoltenvaihtoa, mutta moni on väläytellyt ideaa paluusta 2000-luvun puolivälissä hylättyyn 12 kierrokseen (mr12). Ottelut pelataan pääasiassa yhdessä kartassa (bo1) tai sitten voittaja ratkotaan paras kolmesta -sarjalla (bo3).

Ilta-Sanomat haastatteli selostajia Kalle ”gaLezki” Kareista ja Roope ”Robu” Leppästä, joiden lisäksi kysymyksiin vastasi VETO Esports -joukkueen kapteeni Lauri ”NiNLeX” Vanhanen. Kaikille kolmelle lähetettiin samat kysymykset.

1. Miksi CS-otteluista pitää saada lyhyempiä?

Leppänen: Katsojien takia. Sitoutuminen yhden matsin katsomiseen on tällä hetkellä melko iso, kun se saattaa kestää jopa 4–5 tuntia pahimmillaan. Lyhyemmillä otteluilla varmistetaan, että itse peli pysyy laadukkaana ja tuottaminen viihteeksi myös.

Vanhanen: Ottelut, jotka viivästyvät joko teknisen aikalisän vuoksi tai menevät useille jatkoajoille, voivat pitkittää ottelua äärimmäisyyksiin. Tämä vaikuttaa sekä katsojiin (kiinnostus hiipuu, etenkin jos kyse vähemmän merkittävästä ottelusta) ja pelaajiin (suoritustaso laskee, mikäli sama kartta menee useammalle jatkoajalle).

Kareinen: Lähetysten aikataulutus on vaikeaa ja etenkin tasaiset ottelut voivat venyttää aikatauluja pahasti. Tiukkaa ja tasaista CS:ää on tarjolla ähkyksi asti nyt korona-aikaan, joten bo3-sarjojen ongelmat ovat korostuneet.

Roope ”Robu” Leppänen on kommentoinut pelejä viime aikoina Telian eri CS-lähetyksissä.

2. Miksi matsit kestävät nykyisin niin pitkään?

Leppänen: CS on kehittynyt lajina ja mukaan on tullut enemmän rahaa, joten puoliajan väliinkin on isketty muutaman minuutin tauko, mikä on toki hyvä asia. Myös itse pelin sisällä on tapahtunut muutoksia vuosien saatossa. Suurimpina on kierrosajan ja pommiajan pidentäminen.

Vanhanen: Oman tulkinnan mukaan otteluiden pidempään kestoon vaikuttaa tällä hetkellä metagame [optimaalinen pelitapa] ja joukkueiden tasaisempi taitotaso. Meta suosii enemmän hitaasti pelaamista hyvällä tasolla. Ekonomia puolestaan johtaa useasti tilanteeseen, jossa huonompikin joukkue voi kerätä parempia vastaan jopa 10 kierrosta per kartta, mikäli vain voittavat oikeat kierrokset.

Kareinen: Pelin ekonomiamuutokset ovat vähentäneet täysiä säästökierroksia, jolloin aseylivoimallakin täytyy pelata laskelmoidummin. Täydellisten ”raharesettien” harventuminen on tehnyt otteluista ylipäätään tasaisempia. Pidempien kierrosten lisäksi pelissä on enemmän katkoja. Puoliajalla on yleensä mainostauko, ja 8 taktista taukoa per kartta venyttävät omansa osansa. Eikä teknisiä taukoja voi luonnollisesti edes ennustaa.

Lauri ”NiNLeX” Vanhanen on VETO Esports -joukkueen pelinsisäinen johtaja.

3. Mitä muutoksia tekisit, jotta ottelut kestäisivät vähemmän aikaa?

Leppänen: Aikalisä pitää ilmoittaa vaikka minimissään ennen kuin kierroksen alkuun on 15 sekuntia. Haluisin myös nähdä, että lähtisimme kokeilemaan MR12:sta (paras kolmeentoista eikä paras kuuteentoista) systeemiä bo3-sarjoissa. Yhden kartan matsit pitäisin nykyisellään tämän osalta.

Vanhanen: Pelien kestoon ei voi vaikuttaa tulosten osalta, mutta tilannetta helpottaisi, jos joukkueiden käytettävissä olevia aikalisien määrää tai pituutta laskettaisiin. Tällä ei nähdäkseni olisi suurta vaikutusta itse peliin. Toinen seikka, jolla voisi vaikuttaa otteluiden kestoon, olisi käyttää joko mr1- tai mr2-formaattia jatkoajoilla nykyisen mr3:n sijaan. Tämä tosin vaatisi myös pientä aloitusrahojen säätelyä.

Kareinen: Bo3-otteluissa pitäisi kokeilla mr12-formaattia, jolloin pistoolikierroksen merkitys kasvaisi, mutta otteluiden pituus lyhenisi merkittävästi. Formaatista riippumatta ensimmäinen jatkoaika voisi olla mr3, mutta joka kierroksen jälkeen kaikilla pelaajilla on rahaa 6000–7000 dollaria ja kaikki täytyy ostaa uusiksi. Näin jokainen jatkoajan kierros pelattaisiin ”päätyyn asti” säästelemättä, eikä esimerkiksi aseiden säästöön kuluisi aikaa. Ostojen ja rahojen nollaamisella vältyttäisiin myös ylimääräisten tarkkuuskiväärien kanssa kikkailulla. 15–15-tilanteesta lähtien vaihdettaisiin puolia jokaisen kierroksen jälkeen, ja kahden kierroksen ero riittää voittoon.

Kalle ”gaLezki” Kareinen kommentoi otteluita nykyisin pääasiassa Elisan eri CS-lähetyksissä.

4. Pitäisikö ottelusarjat pelata aina samoilla säännöillä karttamäärästä riippumatta? Olisiko esimerkiksi bo1 / mr15- ja bo3 / mr12 -formaatit mielestäsi ok?

Leppänen: Bo1/mr15 ja bo3/mr12 -formaattia lähtisin kokeilemaan.

Vanhanen: Tämänhetkisessä metassa en pitäisi järkevänä siirtyä mr12-formaattiin bo1:n tai bo3:n osalta, koska tuolloin pistoolikierrokset olisivat liian suuressa asemassa, ja formaatti vaatisi koko pelin osalta asetuksien muokkaamista. Tämä taas olisi sekä pelaajille että katsojille haastava prosessi totutella. Mielestäni mr12 voisi olla kokeilemisen arvoinen, mikäli pistoolikierroksista luovuttaisiin, ja ekonomian suhteen ei koskaan nähtäisi ns. tuplasäästöjä.

Kareinen: Mielestäni eri formaatteja pitää pystyä kokeilemaan. Loppujen lopuksi tarvittavien kierrosvoittojen määrän voi aina ilmaista yhdellä lauseella pelikuvan ylälaidassa. Näin tehdään jo nykyäänkin jatkoajoilla selkeyden vuoksi, esimerkiksi ”first to 19, first to 22” jne. Vaikka mitään muutoksia ei tehtäisikään, uusi katsoja varmasti kiittää tietäessään kuinka pitkään ottelu kestää.