Katso änärilätkää suorana kello 21: ECL Eliten puolivälierät ratkeavat – jättiyllätys muhimassa

ECL Elite -virtuaalikiekkosarja on edennyt pudotuspeleihin. Seuraa puolivälieräottelusarjojen ratkaisut ISTV:n kautta suorana kello 21.00.

NHL-videopelin kovimman kilpasarjan, European Championship Leaguen (ECL), Elite-divisioonan puolivälierät ratkeavat tänään.

Suorassa lähetyksessä seurataan tänään ottelupareja Färjestad BK - JYP Jyväskylä ja hREDS – Unlucky Boys HC. Molemmissa pelataan ottelut 5-7 tarvittaessa.

Ensimmäisessä parissa on muhimassa jättiyllätys, sillä turnauksen ykkössijoitettu JYP on jo 1-3-tappiolla kahdeksanneksi rankattua Färjestadia vastaan. Eli FBK on enää voiton päässä välieräpaikasta. Toisessa parissa hREDS ja Unlucky Boys HC ovat otteluvoitoissa 2-2-tilanteessa.

Lähetyksessä näytetään ensin JYP:in ja FBK:n sarja ratkaisuun asti ja heti sen perään hREDSIn ja Unlucky Boysin ottelut. Lähetys käynnistyy klo 21 ja ensimmäisen ottelun aloituskiekko putoaa jäähän noin kello 21.20.

Suora lähetys näkyy tämän artikkelin ylle avautuvassa videoruudussa. Englanninkielisen lähetyksen selostavat Cody ”Tougie24” Tougas ja Paul ”CynFTW” Anderson.

ECL Elite pelataan koronapandemian takia kokonaan netissä. Välierät järjestetään 25.–28.5. ja finaalit 4.–5.6. Voittajajoukkue palkitaan 10000 eurolla ja toiseksi sijoittunut saa 3000. Välierissä häviävät palkitaan molemmat 1000 eurolla.

ECL Elitessä kilpailee kausittain 16 joukkuetta, jotka pelaavat NHL20-peliä kuusihenkisin joukkuein. Sarjan nyt pelattava kausi on järjestyksessään kymmenes. Linköping HC on hallitseva mestari.

Suorat lähetykset ovat katsottavissa myös liigan järjestäjän NHLGamerin Twitch-kanavalla tästä ja Ruudussa tästä. Ruudusta löydät myös tallenteet aiemmista lähetyksistä.