Päivämäärä julki: Odotettu hittiräiskintä Valorant julkaistaan 2. kesäkuuta

Valorant julkaistaan tiistaina 2. kesäkuuta. Pc:lle julkaistava räiskintäpeli on kaikille ilmainen.

Pc-pelaajien kovasti odottama ilmaisräiskintä Valorant julkaistaan tiistaina 2. kesäkuuta. Julkaisun yhteydessä peliin lisätään muun muassa uusi pelitila, agentti ja kartta.

Pelijulkaisija Riot Games on ilmoittanut julkaisevansa odotetun hittiräiskinnän Valorantin tiistaina 2. kesäkuuta.

Valorant on pc:lle julkaistava taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina (5 vs 5). Ilmaispelin pegi-ikäraja on 16 vuotta.

Julkaisun yhteydessä peliin lisätään uusi pelitila, yksi uusi agentti sekä uusi kartta. Paremman pelikokemuksen takaamiseksi uudet peliserverit lisätään julkaisupäiväksi Atlantaan, Dallasiin, Lontooseen, Madridiin ja Varsovaan. Parhaillaan käynnissä oleva suljettu testivaihe päättyy torstaina 28. toukokuuta.

Riot on maailman suosituimman pc-pelin League of Legendsin julkaisija, joten odotukset uutta räiskintäpeliä kohtaan ovat korkealla. Valorantista povataan suurta kilpapelihittiä – rohkeimmat ovat verranneet sitä Counter-Strikeen.

Valorantin idea on CS:stä tuttu: Hyökkääjät koittavat virittää ja räjäyttää pommin (jota kutsutaan pelissä ”spikeksi”), kun taas puolustajat pyrkivät estämään tämän. Kierroksen voi voittaa myös esimerkiksi eliminoimalla koko vastustajajoukkueen.

Yksi ottelu koostuu 24 kierroksesta. Puolivälissä vaihdetaan puolia. Ensimmäisenä 13 kierrosta saavuttanut joukkue voittaa ottelun, mutta tasatilanteessa pelataan yhden kierroksen jatkoaika.

Pelin alussa muodostetaan oma joukkue niin kutsutuista agenteista, joita on tällä hetkellä kahdeksan, mutta niitä on luvassa lisää. Hahmoa ei voi vaihtaa kesken ottelun. Hahmot eroavat toisistaan ulkonäön lisäksi hahmokohtaisilla kyvyillä.

Tältä näyttää Valorant:

Jokaisella hahmolla on neljä erilaista erikoiskykyä: Yksi ilmainen, kaksi maksullista ja yksi superisku (ultimate). Ilmaiskyvyn saa joka kierrokselle, kun taas ultimate latautuu tappojen mukaan. Maksulliset kyvyt pysyvät hahmolla useamman kierroksen.

Erikoiskyvyt toimivat ikään kuin CS:n kranaatit: Ne eivät ole pelaamisen pääpaino, mutta oikealla hetkellä ja oikeinkäytettynä ne tukevat pelaamista. Kykyjä pystyy käyttämään vain tietyn määrän kierroksittain.

Esimerkiksi Cypher-agentin ultimate paljastaa vihallisten sijainnit, Sage pystyy herättämään tiimikaverin takaisin eloon, ja Brimstone puolestaan voi eräällä kyvyllään asettaa savuseinämän valitsemaansa kohtaan karttaa.

Vaikka peli on ilmainen, niin oikealla rahalla saa ostettua pelivaluuttaa, jolla voi hankkia esimerkiksi vaihtoehtoisia ulkoasuja aseille tai avata hahmoja käyttöön nopeammin.

Valorantin suljettu testivaihe alkoi huhtikuun alussa. Peli rikkoi nopeasti Twitch-palvelun katsojaennätyksiä.