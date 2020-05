Naisjoukkueelta yllättävä ilmoitus: Kilpailee jatkossa kahdessa eri pelissä

Dignitas on yksi Counter-Striken kaikkien aikojen naisjoukkueista. Nyt joukkue tähtää myös maailman parhaaksi Valorant-naisjoukkueeksi.

Dignitas-organisaatio on ilmoittanut sen Counter-Strike-naisjoukkueen kilpailevan jatkossa myös tulevassa räiskintäpelissä Valorantissa.

Dignitas on ollut yksi naisten CS:n huippunimistä sitten helmikuun 2017. Dignitas on voittanut naisturnauksista kovimman, Intel Challenge Katowicen, vuosina 2018 ja 2019.

Nyt joukkue tähtää myös Valorantin huippunimeksi. Dignitasin tiedotteen mukaan kyseessä on ensimmäinen naisjoukkue, joka kilpailee useammassa pelissä.

Joukkueeseen kuuluvat Emmalee ”EMUHLEET” Garrido, Amanda ”rain” Smith, Kiara ”milk” Makua ja Melisa ”Theia” Mundorff. Viides pelaaja on koeajalla oleva Julie ”Bouchard” Bouchard.

Tiimikapteeni Garridon mukaan joukkue huomasi nopeasti Valorantin potentiaalin korkeatasoisena kilpapelinä, mutta myös mahdollisuutena tavoittaa laajempaa yleisöä.

– Tavoitteemme on olla esportsin voimaannuttavin ja opettavaisin organisaatio ammattilaisille ja siihen pyrkiville naispelaajille, sisällöntuottajille ja faneille, Dignitasin toimitusjohtaja Michael Prindivill kommentoi.

Dignitas pelasi viikonloppuna kahdessa turnauksessa: Vain naisille järjestetyssä ANEW Valorant 1K Openissa sekä kaikille avoimessa Elite Esports Rivalry Bowlissa. ANEW-turnauksessa joukkue sijoittui toiseksi, mutta Rivalry Bowlissa pelit päättyivät heti kahteen tappioon.

Valorant on kesällä 2020 julkaistu ensimmäisen persoonan räiskintäpeli tietokoneelle. Valorantin julkaisija on Riot Games, jonka tunnetuin peli on League of Legends.