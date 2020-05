ENCE marssittaa kovat nimet pariturnaukseen: Aleksi Jalli ja Elias Olkkonen muodostavat unelmaduon

Onnekas pari pääsee lauantaina haastamaan suorassa lähetyksessä ENCEn tähtinimet Aleksi ”allu” Jallin ja Elias ”Jamppi” Olkkosen.

Red Bullin ja ENCEn järjestämä Flick-pariturnaus huipentuu lauantaina 23.5. pelattavaan 64 joukkueen loppukarsintaan, jonka voittaja pääsee haastamaan päivän päätteeksi ENCEn ammattilaispelaajat.

ENCE marssittaa erikoisturnauksen huipentumaan joukkueen kaksi kuuminta nimeä: Tarkkuuskiväärilegenda Aleksi ”allu” Jallin ja superlupaus Elias ”Jamppi” Olkkosen.

27-vuotias ENCE-kapteeni Jalli on Suomen tunnetuin pelaajaa. Hän on ollut yksi alkuvuoden parhaimmista pelaajista koko maailmassa. Huhtikuun lopulla tiimiin liittynyt kohunimi Olkkonen on puolestaan CS:n lahjakkaimpia pelaajia. Olkkosen debyyttiturnaus ENCEn kanssa päättyi puhtaalla pelillä voittoon.

– Tämän pelimuodon suola on ehdottomasti se, että eritasoiset pelaajat voivat pelata hyvinkin tiukkoja otteluita. Kaikki karttatietämys ja taktiikat, jotka on harjoiteltu normaalissa karttavalikoimassa ovat hyödyttömiä, kommentoi ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen CS-ammattilainen Joona ”natu” Leppänen ennen karsintoja.

Red Bull Flick on erikoislaatuinen pariturnaus, jossa pelaataan CS-pelaajille vieraampaa lipunryöstöä. Tavoitteena on pitää hallussa karttojen keskellä olevaa lippualuetta. Joukkue, joka onnistuu pitämään alueen hallussa 45 sekuntia, voittaa erän. Turnausta varten on kehitetty viisi täysin uutta karttaa.

Ilta-Sanomat näyttää finaalipäivän kokonaisuudessaan ISTV:ssä ja Twitchissä lauantaina 23.5. kello 14 alkaen. Lähetyksen selostavat Timo ”Stimby” Pölkki sekä Santeri "Uppis" Puusaari.