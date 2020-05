Kilpapelaajilla on karmiva ammattitauti – ”Oli pakko lopettaa mielenterveyden kannalta”

Burnout eli loppuunpalaminen on koskettanut Timo ”Taimou” Kettusen (vasemmalla), Jesse ”JerAx” Vainikan (keskellä) ja Lauri ”Cyanide” Happosen uraa.

Burnout eli loppuunpalaminen on yksi yleisimmistä syistä esports-pelaajien lopettamiselle tai sairauslomalle. Suomalaispelaajat ovat kertoneet viime vuosien aikana kokemuksistaan useasti IS:lle.

Maailman parhaan Coutner-Strike-joukkueen Astraliksen 24-vuotias pelinjohtaja Lukas ”gla1ve” Rossander ilmoitti tiistaina jättäytyvänsä kolmen kuukauden sairauslomalle. Syyksi tanskalaispelaaja kertoi stressin ja burnoutin. Pelaajalta jää sairausloman takia väliin ainakin kaksi isoa turnausta.

Rossanderin ilmoituksesta alkoi kova keskustelu koskien kilpapelaajien loppuunpalamisesta. Se on yleisin syy, miksi pelaajat lopettavat, jäävät sairauslomalle tai siirtyvät hetkeksi sivuun.

Kilpapelaaminen on henkisesti rankka laji, koska fyysinen rasitus ei ole urheilun tavoin este harjoittelumäärille. Tämän takia moni ammattilainen pelaa yksinkertaisesti liikaa. Se ei ole kuitenkaan ykkössyy loppuunpalamiselle.

Suurin syy on alan luoma, räjähdysherkkä joukkuekulttuuri. Esimerkiksi jalkapalloon verrattuna vara- tai vaihtopelaajat ovat vielä melko vieras käsite esportsissa, jos ei lasketa League of Legendsiä ja Overwatchia. Tämän takia pelaajat joutuvat pahimmillaan pelaamaan esimerkiksi kipeinä.

Kilpapelaajien työturvallisuus ei ole myöskään samalla tasolla kuin urheilussa. Yksi huono suoritus voi johtaa potkuihin, minkä jälkeen pelaaja putoaa lähes aina tyhjän päälle. Potkuja jaetaan muutenkin herkästi, koska omistajien tai managerien sijaan päätökset tulevat pääasiassa kapteenilta tai pelaajilta.

Ilta-Sanomat koosti yhteen suomalaispelaajien ajatuksia ja omia kokemuksia viime vuosilta koskien loppuunpalamista.

Lauri ”Cyanide” Happonen oli yksi League of Legends -pelin ensimmäisistä supertähdistä. Happonen lopetti peliuransa burnoutiin vuoden 2014 lopussa ollessaan 20-vuotias. Happonen muisteli lopettamistaan IS:lle kesällä 2018.

Happonen paloi loppuun antaessaan kaikkensa vuoden 2013 MM-kisoille, joista tuloksena oli välieräsija. Harjoittelutunteja kertyi kuitenkin liikaa, mikä näkyi seuraavana vuonna pelimotivaatiossa.

– En ollut onnellinen, koska laitoin itselleni niin paljon paineita enkä pystynyt suoriutumaan sillä tasolla, jota itseltäni odotin. Olin niin masentunut, että oli pakko lopettaa oman mielenterveyden kannalta, Happonen perusteli lopettamispäätöstään IS:lle.

Lauri ”Cyanide” Happonen oli yksi LoLin ensimmäisistä supertähdistä. Peliuran hän lopetti hyvissä ajoin mielenterveyttä ajatellen.

Overwatchin kautta tunnetuksi noussut ja nykyisin Valorantiin keskittyvä Timo ”Taimou” Kettunen kertoi burnoutistaan avoimesti IS:lle alkuvuodesta 2018.

Kettunen paloi loppuun vietettyään joukkueensa kanssa kahdeksan kuukautta Etelä-Koreassa 2016–17. Hotellielämän lisäksi Kettusta rasittivat joukkuetta vaivanneet viisumiasiat.

Burnout johti rajoon alkoholinkäyttöön, joka pahensi tilannetta. Suomalaistähti selvisi tilanteesta palaamalla kotiseudulleen Kajaaniin kesäksi 2017.

– Vietin sen ajan faijan luona. Siellä makasin keskellä peltoa auringossa ja nautin lapsuudenmaisemista. Perheen kanssa tuli vietettyä paljon aikaa.

Burnout opetti Kettuselle yhden asian: pitää olla muitakin aktiviteetteja kuin pelaaminen.

– Ei kukaan pysy täysijärkisenä, jos pelaa kaksitoista tuntia seitsemän kertaa viikossa!

Timo ”Taimou” Kettunen pelasi Overwatchia huipulla useamman vuoden. Nyt hän luo uraa uudessa Valorant-pelissä.

Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestari Jesse ”JerAx” Vainikka ilmoitti alkuvuodesta lopettavansa kilpauransa pelissä. 28-vuotias kyllästyi vuosittaiseen grindaamiseen, jonka ajattelu teki hänet jo apaattiseksi ja uupuneeksi.

Vainikka mietti jaksamistaan useasti uransa aikana. Hän kertoi burnout-pelostaan eeddcast-podcastissa syksyllä 2018 ensimmäisen maailmanmestaruuden jälkeen. Tauko kuitenkin riitti uran jatkamiseen, mutta toisen mestaruuden jälkeen takki oli tyhjä.

Suurimmilla ammattilaistiimeillä on nykyisin psykologi, fysiikkavalmentaja ja jopa kokki katsomassa pelaajien hyvinvoinnin perään. Vainikka on ylistänyt haastatteluissa urheilupsykologi Mia Stellbergiä, joka auttoi OG:ta toisen maailmanmestaruuden voittamisessa. Stellberg on työskennellyt myös Astraliksen ja ENCEn kanssa.