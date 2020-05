Maailman parhaan CS-joukkueen kapteeni sivuun kolmeksi kuukaudeksi: ”Elämäni vaikein päätös”

Lukas ”gla1ve” Rossander, 24, on yksi kaikkien aikojen pelinjohtajista. Seuraavat kuukaudet hän seuraa otteluita sivusta.

Astralis-kapteeni Lukas Rossander siirtyy burnoutin takia sivuun useaksi kuukaudeksi.

Counter-Striken maailmanlistan ykkösnimi ja kaikkien aikojen joukkueeksi usein nimetty tanskalainen Astralis menettää kapteeninsa Lukas ”gla1ve” Rossanderin kolmeksi kuukaudeksi.

24-vuotias Rossander siirtyy sivuun kolmeksi kuukaudeksi stressin ja burnoutin takia. Asiasta hän ilmoitti Twitterissä. Rossander on yrittänyt korjata tilannetta organisaation avustuksella, mutta tuloksetta. Twitteriin jaetun kirjoituksen otsikko oli ”elämäni vaikein päätös”.

Rossander palaa tiimiin vasta CS-ammattilaisten kesätauon päätteeksi. Tänä vuonna kesätauko pidetään 6.7.–6.8.

Rossander on saanut runsaasti tsemppikommentteja kollegoiltaan. Twiittiä ovat kommentoineet esimerkiksi ammattilaispelaajat Miikka ”suNny” Kemppi (ENCE), Dan ”apEX” Madesclaire (Team Vitality) ja Maikel ”Maikelele” Bill (GODSENT).

– Pidä huolta itsestäsi, Kemppi kommentoi Rossanderille.

– Paloin loppuun viime vuonna ja tiedän mitä käyt läpi. Tarpeellinen päätös. Olen varma, että pelaat samalla tavalla kuin ennenkin ja tuhoat kaikki, kun tunnet olosi paremmaksi, Bill twiittasi.

– Kunnioitan sinua niin paljon. Lepäile, tulemme kaipaamaan sinua, Madesclaire totesi.

Rossanderin paikan tiimissä ottaa alkuun Jakob ”JUGi” Hansen, joka liittyi tiimiin viime viikolla. Heinäkuussa tiimin vahvuuteen liittyy jo huhtikuussa esitelty Patrick ”es3tag” Hansen.

Jakob ”JUGi” Hansen debytoi iltapäivällä Astralis-paidassa.

Astralis on useita kertoja viimeisen vuoden aikana puhunut pelaajien jaksamisesta. Tämän takia organisaatio on hankkinut kaksi varapelaajaa. Astraliksen urheiluvastaava Kasper Hvidt on aiemmin sanonut toivovansa jokaisella pelipaikalla olevan vähintään kaksi pelaajaa.

Jakob ”JUGi” Hansen debytoi Astralis-paidassa tänään kello 15 Heroic-joukkuetta vastaan DreamHack Masters Spring -turnauksen lohkovaiheessa. Astraliksessa pelaavat Hansenin lisäksi Peter ”dupreeh” Rasmussen, Emil ”Magisk” Reif, Nicolai ”dev1ce” Reedtz ja Andreas ”Xyp9x” Højsleth.

Astraliksen kalenterissa on tällä hetkellä kaksi turnausta: DreamHack Masters Spring (19.5.–14.6.) ja BLAST Premier Spring Showdown (31.5.–7.6.). Mikäli Astralis etenee jatkoon Showdownista on edessä vielä BLAST-liigafinaalit 15.–21.6.