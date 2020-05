22-vuotias CS-tähti siirtyy sivuun outojen kipujen vuoksi – ”En tiedä, milloin palaan”

Vuoden 2017 major-mestari Markus ”Kjaerbye” Kjærbye on kärsinyt viime kuukausina vatsakivuista, hengitysongelmista ja rintakouristuksista.

Tanskalainen Counter-Strike-joukkue North on ilmoittanut Markus ”Kjaerbye” Kjærbyen siirtyvän toistaiseksi sivuun joukkueesta terveystilanteensa vuoksi.

Kjærbye kertoi Twitterissä vatsakipujen, hengitysongelmien ja rintakouristusten vaivanneen häntä viime kuukausina. Vaivojen takia hän ei ole voinut pelata rakastamaansa peliä normaalilla tasollaan.

– Olen tullut tilanteeseen, jossa minun pitää kuunnella kehoani ja antaa sille aikaa parantua. En tiedä, milloin palaan peliserverille, mutta tiedän tarvitsevani tauon, tanskalaistähti kirjoitti.

Minkäänlaisesta diagnoosista 22-vuotta huhtikuussa täyttänyt tanskalainen ei ole puhunut. Twitterissä hän kiitti tiimikavereiden ja henkilökunnan lisäksi perhettä ja faneja ymmärryksestä sekä tuesta. Kjærbye on yksi Tanskan tunnetuimmista pelaajista, joka on Northin lisäksi edustanut muun muassa Astralista. Tanskalainen voitti major-arvomestaruuden tammikuussa 2017 osana Astralista.

Kjærbye oli terveysongelmien vuoksi sivussa useita ESL One: Road to Rio -karsintaotteluita. North-valmentaja Jimmy ”Jumpy” Berndtsson korvasi tanskalaisen neljässä ottelussa 7.–16.5. välisenä aikana. Kjærbye on ollut tammi–toukokuun aikana joukkueen toiseksi paras pelaaja tilastojen perusteella.

North on poikkeustilanteen vuoksi hankkinut 18-vuotiaan Kristoffer ”kristou” Aamandin lainalle AGF Esport -joukkueesta. Aamand saa nyt uransa ensimmäisen kunnon tilaisuuden pelata huippujoukkueita vastaan.

Tällä hetkellä North on HLTV:n maailmanlistan sijalla 22. Tanskalaisjoukkueista edelle yltävät Asralis (1.) ja MAD Lions (12.). Aamandin ensimmäinen peli Northin kanssa on tiistaina 19.5. kello 18.30 ranskalaista G2 Esportsia vastaan. Ottelu on osa DreamHack Masters Spring 2020 -turnaksen A-lohkoa, johon kuuluvat lisäksi Astralis ja Heroic.