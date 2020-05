Uusikaupunki panee rahaa CS-turnaukseen – näin peliksi valikoitui mielipiteitä jakava räiskintä

Uki Strike on kaikille avoin Counter-Strike-turnaus, jonka järjestää Uusikaupunki.

Kaupunki uskoo Counter-Strike-turnauksen tuovan näkyvyyttä erityisesti nuorten keskuudessa. Pelivalinta oli helppo, vaikka CS:n terroristiteemasta on riittänyt puhetta ja vääntöä.

Uudenkaupungin kaupunki järjestää verkossa pelattavan ja kaikille suomalaisille avoimen Counter-Strike-turnauksen, Uki Striken. Turnaus järjestetään yhteistyössä Telian omistaman Assemblyn kanssa.

Avoimet 128 joukkueen karsinnat pelataan 24. ja 31.5. Kolme parasta pääsevät 6. kesäkuuta pelattavaan finaaliin, johon on myös kutsuttu ensimmäisen Uki Striken voittajajoukkue Babypower. Finaalit näytetään suorana kaupungin YouTube-kanavalta sekä Assemblyn Twitch-kanavalta.

Kaikki neljä finaalijoukkuetta palkitaan rahalla: Voittaja saa 600 euron lisäksi viisi konepaikkaa Assembly Summer -tapahtumaan, joka siirrettiin elokuulta lokakuulle.

Ilta-Sanomat otti yhteyttä Uudenkaupungin elinkeinojohtaja Jarkko Heinoseen ja TVT-suunnittelija Janne Kariin. Heinosen mukaan idea turnauksesta syntyi tarpeesta kehittää jotain uutta, aikaan sopivaa tapaa kaupungin imagomarkkinointiin.

Alkuun idea oli vain toteuttaa paikallinen esports-tapahtuma, mutta ”tietohallinnon nörtit” saivat idean kunnolla järjestetystä kilpaturnauksesta. Ensimmäisen Uki Striken suosio ja näkyvyys ylitti odotukset kirkkaasti.

– E-urheilun merkitys nuorten parissa on suuri jo nyt ja kasvaa koko ajan. Uskon, että hyvin järjestetty turnaus, jossa tarjoamme amatööripelaajille ammattitason puitteet ja tunnelman, lisää hyvin Uudenkaupungin imagoa ja tunnettavuutta, Heinonen kommentoi IS:lle.

Karin mukaan harva ei-pelaava aikuinen ymmärtää, miten suuri jutuksi jutuksi esports on kasvanut maailmalla ja myös Suomessa. Itsekin jonkin verran pelaava Kari näkee pelaamisessa paljon hyviä puolia. Harrastus on tuonut hänelle itselleen esimerkiksi uusia kavereita.

– Uki on perinteisesti koripallokaupunki, mutta realistisesti itse uskon, että Ukista on maailman huipulla (ja miljoonatienesteissä) joku esports-pelaaja ennen kuin koripalloilija. Yhtään koripalloa väheksymättä, Kari kommentoi.

– Meillä on iso määrä nuoria, jotka pelaavat paljon. Varsinkin tiimipelit opettavat sekä tiimissä toimimista että määrätietoista harjoittelua. Ja kiinnostusta myös omaan laitteistoon, eli tietokoneet pitää olla hallussa.

Uki Strike maksaa kaupungille hieman alle 10 000 euroa, mutta kustannuksissa auttavat yhteistyökumppanit. Kustannuksiin ei lasketa työtunteja, joita tulee projektin aikana ”merkittävästi”.

Turnauksen onnistumista mitataan palautteen, sosiaalisen median näkyvyyden ja katsojatilastojen kautta. Karin mukaan turnaus on ylivoimaisesti paras markkinointikeino kustannusmielessä, jos verrataan muihin julkitoimijoille mahdollisiin markkinointiväyliin.

Heinonen toteaa turnauksen 2000 euron palkintopotin olevan moneen muuhun kisaan suhteutettuna pieni, mutta kuitenkin pelaajia kiinnostava. Koska turnaus pelataan netissä, kisaovet ovat auki kaikille halukkaille ympäri Suomen.

– Tänä vuonnahan maantieteellisellä etäisyydellä ei ole väliä, kun koronatilanteen vuoksi järjestetään nettiturnaus. Ensi vuonna kuitenkin paikkana on Uudenkaupungin jäähalli ja saamme pelaajia ja heidän vanhempiaan saapumaan paikan päälle Uuteenkaupunkiin. Samalla voimme järjestää myös ison lanitapahtuman nuorille, Heinonen paljastaa.

Janne Karin (vasemmalla) ja Jarkko Heinosen mielestä Counter-Strike on sotateemasta huolimatta paras valinta turnauspeliksi.

Turnauspeliksi valittiin tietokoneella pelattava Counter-Strike, koska se on yksi Suomen suosituimmista peleistä ja siinä on useita menestyneitä suomalaisjoukkueita. Ensimmäisen persoonan räiskintäpelin ikäraja on Suomessa 16 vuotta. Maailmalla monet sponsorit ovat ottaneet etäisyyttä CS:ään: Terroristien ja erikoisjoukkojen taistelu, veren lentäminen ja pommin räjähtäminen ovat asioita, joihin monet firmat eivät halua yhdistää brändiään.

54-vuotias Heinonen ja 44-vuotias Kari ovat myös pohtineet pelin teemaa, mutta eivät koe sitä ongelmaksi. Heinosen mukaan taistelu on muodossa tai toisessa homman ydin nuorten suosimissa turnauspeleissä.

– En itse usko taistelevien osapuolten taustatarinalla olevan sinällään niin suurta merkitystä, kun siinä ei kuitenkaan viitata esimerkiksi etnisiin ryhmiin, Heinonen kommentoi.

Karin mukaan pelin väkivaltaisuus on hieman liioiteltua: Tv:stä näytetään paljon enemmän väkivaltaista ohjelmaa, jopa ennen kello 21 esitettävissä poliisisarjoissa.

– Pelit eivät tutkitusti raaista, päinvastoin monelle nuorelle ne ovat tärkeä tapa purkaa kilpailuviettiään ja myös ehkä negatiivisempia tunteita. Toki tässäkin on oltava järki kädessä: jos kilpapelinä olisi joku ääriväkivaltainen tai vaikkapa syrjivä peli, se ei kävisi, Kari lisää.

Kari lisää vielä maailman suosituimpien ja rahakkaimpien kilpapelien – League of Legendsin, Dota 2:n ja Fortniten – olevan muuta kuin väkivaltaa ja raakuutta. CS sattuu olemaan syystä tai toisesta Suomessa poikkeuksellisen suosittu. Huipputasolla kilpailevien suorittamista hän vertaa suoraan huippu-urheiluun: ”Vaatii F1-kuljettajan keskittymiskykyä”.

– Yritän itse hyvin tarkasti olla aliarvioimatta nuoria, mutta kyllä minäkin vanhempana silti aika herkällä silmällä katson, mitä omat lapset pelaavat ja millaista maailmankuvaa milloinkin peli tarjoaa. Se vaatii tosin osallistumista, pelkkä otsikoiden kauhistelu ei riitä.

Lopuksi vielä Kari muistaa pelien olevan viihdettä, joilla on aina hyvä olla yhteiskunnan asettamat hyvän maun ja soveliaisuuden rajat. Julkitoimijana kaupunki seuraa keskustelua herkemmällä korvalla moneen muuhun verrattuna.