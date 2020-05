CS-pelaaja löi faktat tiskiin: Tästä syystä on käynnissä joukkopako Valorantiin

Jaccob ”yay” Whiteakerin mielestä on ilmiselvää miksi niin moni CS-pelaaja on vaihtanut Valorantiin.

Valorant kiinnostaa monia Counter-Strike-pelaajia, koska lähtökohdat ovat lähes samat kaikille ja alkuun kuka tahansa voi menestyä. Helppoa rahaa on myös tarjolla enemmän.

Kesän 2020 aikana julkaistavasta Valorant-räiskintäpelistä povataan suurhittiä. Peliin onkin jo vaihtanut lukuisia nimekkäitä kilpapelaajia jo ennen sen julkaisua.

Counter-Strike on ollut yksi suurimmista peleistä, joka on menettänyt pelaajia tulevalle hittiräiskinnälle. Pääosa pelin vaihtaneista CS-pelaajista on ollut amerikkalaisia.

Amerikkalaispelaajista peliä ovat vaihtaneet jo esimerkiksi Ryan ”freakazoid” Abadir, Tyson ”TenZ” Ngo, Braxton ”swag” Pierce, Shahzeeb ”ShahZaM” Khan ja Matthew ”Wardell” Yu.

Evil Geniuses -joukkueen entinen valmentaja Chet ”IamAPet” Singh huomautti tilanteen vaikuttavan merkittävästi CS:n kehitykseen Pohjois-Amerikassa tulevaisuutta ajatellen.

Useampi peliä vaihtanut pelaaja on toiminut pelinjohtajana, joka on CS:n vaikein rooli. Kyseisessä roolissa vain harva pelaaja pärjää huipulla. Singh pelkää tulevien pelinjohtajien määrän vähenevän entisestään, koska kukaan ei ole opettamassa uusille pelaajille, miten asia pitäisi hoitaa.

Oman mielipiteensä CS-pelaajien loikkaukselle on nyt kertonut 21-vuotias yhdysvaltalaispelaaja Jaccob ”yay” Whiteaker, joka on edustanut pelissä eUnitedia, Complexitya ja Orglessia.

Whiteakerin mukaan pääosa pelaajista on vaihtanut Valorantiin paremman tulevaisuuden toivossa. CS on yksi kilpapelaamisen suurimmista peleistä, mutta suuret organisaatiot ovat kiinnostuneita vain asemansa vakiinnuttaneista top20-joukkueista. Pelaajan mielestä organisaatioiden ei kannata lähteä CS:ään, jos rahat eivät riitä huipputiimiin. Valorant on parempi sijoituskohde tässä taloustilanteessa.

Yhdysvaltalaispelaajan mielestä myös nykyiset liigajärjestelmät eivät ole hyväksi CS:lle. Pelin kaksi suurinta liigaa ovat ESL Pro League ja Flashpoint, joissa molemmissa on niin sanottuja kumppanuus- tai perustajajoukkueita. Näillä joukkueilla on vakituinen paikka liigassa, vaikka tuloksia ei tulisi.

– Muutosten takia liigoissa on nyt entistä vähemmän joukkueita. Osalla joukkueista on varma kisapaikka ja ei-kumppaneiden on todella vaikea nousta mukaan, Whiteaker kirjoittaa Twitterissä.

Whiteakerin entinen joukkue Orgless pääsi mukaan Flashpoint-liigaan karsintojen kautta. Tiimin loppusijoitus liigassa oli lopulta 5.–6. Taakse jäi useita liigan perustajajoukkueita.

– Nyt meidän pitäisi karsia liigaan taas kuukauden kestävän karsinnan kautta. En ole grindausta vastaan, mutta se on tiettyyn pisteeseen asti epämotivoivaa, kun pelaajat pysyvät liigassa rahan eikä suoritusten takia.

Pelaajan mielestä amerikkalaisilla on nyt entistä vähemmän mahdollisuuksia nousta huipulle saati sitten pysyä siellä. Rahaa ei ole tarpeeksi alemman tason tiimeille – jopa ESL Pro Leaguessa käyneillä joukkueilla on ollut vaikeuksia löytää organisaatiota maksamaan palkkaa.

– Kaiken kaikkiaan tämä on vaikea tilanne. Tämän takia monet ihmiset vaihtavat nyt Valorantiin. En syytä heitä. Jotkut tarvitsevat rahaa laskuihin tai haluavat vaan uuden alun vuosien pelaamisen jälkeen.

Whiteaker jatkoi vielä kommentointiaan Redditissä. Valorantissa on tällä hetkellä helpompi saada organisaatio tueksi, koska kenttä on ainakin alkuun kaikille avoin, ja kenestä tahansa voi tulla yhdessä yössä supertähti. Monelle pelaajalle Valorant on uusi alku.

Kaikki eivät ole olleet samaa mieltä Whiteakerin kanssa. Esimerkiksi GODSENT-joukkueen Maikel ”maikelele” Bill muistutti, kuinka hänen joukkueensa pelasi lähes vuoden ilman rahallista tukea. Tiimi voitti tuona aikana muutaman nettiturnauksen, mutta ei kuitenkaan noussut eliitin joukkoon. Sinnikkyys kuitenkin palkittiin joukkueen liityttyä GODSENT-organisaatioon loppuvuodesta 2019.

Valorantin takana on pelijätti Riot Games, jonka julkaisema League of Legends on maailman suurin kilpapeli. Valorant rikkoi huhtikuussa alkaneen suljetun testivaiheen aikana heti useita katsojaennätyksiä Twitchissä.