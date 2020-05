CS-otteluita halutaan lyhentää – ammattilaisilla kova vääntö radikaalista ideasta

Counter-Strike on ensimmäisen persoonan räiskintäpeli. Se on yksi maailman suosituimmista kilpapeleistä.

Monen pelaajan mielestä ottelut kestävät nykyisin liian pitkään. Pelaajat eivät ole mieltä siitä, miten ongelma tulisi ratkaista.

Counter-Strike: Global Offensive -ammattilaispelaajat ovat pohdiskelleet Twitterissä, pitäisikö pelin kilpaotteluissa käytettävää kierrosmäärää muuttaa, jotta ottelut eivät kestäisi niin pitkään.

Counter-Strike on ensimmäisen persoonan taktinen räiskintäpeli. Pelissä pelaa vastakkain kaksi viiden hengen joukkuetta, poliisit ja terroristit. Idea on yksinkertainen: Terroristit koettavat virittää ja räjäyttää pommin, poliisit estää pommin räjähtämisen.

CS on yksi maailman suosituimmista tietokonepeleistä ja siinä on myös iso kilpapuoli. Pelisarja on nauttinut suursuosiota Suomessa jo 20 vuotta.

Nykyisin joukkueet pelaavat 15 kierrosta (mr15) ennen puoltenvaihtoa, mutta moni on väläytellyt ideaa paluusta 2000-luvun puolivälissä hylättyyn 12 kierrokseen (mr12). Ottelut pelataan pääasiassa yhdessä kartassa tai sitten voittaja ratkotaan paras kolmesta -sarjalla.

Keskustelu alkoi entisen ammattilaispelaajan ja nykyisen kommentaattorin sekä striimaajan Jacob ”Pimp” Winnechen twiitistä.

– Mitä enemmän katson ammattilaistason Counter-Strikea, sitä vakuuttuneempi olen 12 kierroksen puoliskojen olevan enemmän kuin tarpeeksi määrittämään paremman joukkueen. 15 kierrosta ei ole enää tarpeellista nykyisellä rahajärjestelmällä. Ajatuksia?

Winnechen ehdotus vanhaan mr12-formaattiin jakoi mielipiteet. Osa piti ideaa hyvänä katsojia ajatellen, mutta monien mielestä nykyjärjestelmä on todettu toimivaksi kilpailua ajatellen.

Twiittiin vastasivat myös useat CS:n parissa työskentelevät, kuten ammattilaispelaajat Martin ”STYKO” Styk, Epitacio ”TACO” de Melo ja tanskalaistähti Lukas ”gla1ve” Rossander, joka on HLTV:n maailmanlistan ykkösnimen Astraliksen pelinjohtaja.

Rossanderin mukaan peliin on tehty vuoden 2012 julkaisun jälkeen lukuisia pieniä muutoksia, jotka pitkittävät otteluita. CS:n alkuaikoina yksi kartta kesti noin 45 minuuttia, mutta nyt tunti on enemmän sääntö kuin poikkeus.

Tanskalaistähden listaamia muutoksia ovat pommiaika, joka oli CS:GOn alussa 35 sekuntia ja nykyisin 40. Myös kierrosaikaa on pidennetty 10 sekunnilla, kierrosten välinen taukoaika on noussut viidellä sekunnilla ja lisäksi joukkueilla on yhden kartan aikana käytössä neljä 30 sekunnin aikalisää.

Lisäksi pelin tehdyt ekonomiamuutokset tasoittavat kamppailua, mutta samalla pitkittävät ratkaisua, toteaa Rossander. Esimerkkinä hän mainitsee keskiviikkona pelatun NiP–FaZe-ottelun, joka kesti kaiken kaikkiaan viisi tuntia. Ottelussa pelattiin kolme karttaa, joiden aikana pelattiin yhteensä kolme jatkoaikaa.

MIBR-pelaaja Melo oli Rossanderin kanssa samaa mieltä otteluiden kestosta, mutta pistoolikierrosten merkitys korostuisi liikaa mr12-formaattiin palattaessa. Rossanderin mukaan tähän voitaisiin vaikuttaa muuttamalla jälleen kerran pelin ekonomiaa.

HLTV:n perustaja Martin ”Rosenchef” Rosenbæk heitti Rossanderille mielenkiintoisen ehdotuksen: Hylätään paras kolmesta -sarjat ja pelataan vain yksi kartta, mutta enemmän kierroksia kuin nyt. Rosenbækin mukaan katsojat eivät jaksa katsoa kolme karttaa, vaikka pelattaisiin mr12-formaatilla. Rossander piti ehdotusta mielenkiintoisena.

Mousesportsin valmentajan Allan ”Rejin” Petersenin mielestä on tärkeää löytää keino saada pelattua ottelut nopeammin, mutta kuitenkaan tekemättä sitä pelin tai kilpailemisen kustannuksella. Petersen ehdotti pistoolikierrosten poistamista ja aloitusrahan nostamista 5000 dollariin. Petersenin mielestä pistoolikierroksissa ei korostu taito samalla tavalla kuin asekierroksilla, mutta huomattava osa kommentoijista tyrmäsi ehdotuksen välittömästi.

CS-kommentaattori Chad ”SPUNJ” Churchillin mukaan nyt olisi hyvä aika miettiä mitkä asiat ovat olennainen osa CS:ää. Churchill oli yksi Petersenin ehdotuksen tyrmääjistä, koska kommentaattori pitää pistoolikierroksia ja ekonomiapeliä merkittävänä osana CS:ää.

Mr12-formaatin kannattajaksi ovat ilmoittautuneet ainakin tuottajana tunnetuksi tullut Jason ”Alchemister” Baker, Astralis-yhtiön omistajiin kuuluva Jakob L. Kristensen ja selostaja Harry ”JustHarry" Russell.