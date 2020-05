Aleksi ”allu” Jalli dominoi – ENCE vei 2–0-voiton tanskalaisista

Aleksi ”allu” Jalli ja Jere ”sergej” Salo olivat iskussa, kun ENCE nappasi tärkeän voiton major-karsintaturnauksessa.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue ENCE päätti ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksen voittoon. ENCE voitti yhdeksännen sijan ratkaisseessa ottelussa tanskalaisen Copenhagen Flamesin 2–0.

ENCEn ehdoton ykkösnimi ottelussa oli Aleksi ”allu” Jalli: 71 tappoa ottanut pelaaja kuoli vain 29 kertaa. Vahinkoa tarkkuuskivääripelaaja teki 100,4 vahinkopistettä per kierros ratingilla 1,75. Myös Jere ”sergej” Salo pelasi erinomaisesti: 18-vuotias otti 51 tappoa, kuoli 35 kertaa, teki 97,1 pistettä vahinkoa per kierros ja sai ratingin 1,43.

Inferno alkoi poliiseina aloittaneen ENCEn osalta kehnosti. Tanskalaiset johtivat peliä nopeasti 8–3, mutta puoltenvaihdon kohdalla tilanne oli enää 9–6. Toisen osion alkuun ENCE voitti kuusi ensimmäistä kierrosta ja siirtyi johtoon, kunnes tanskalaiset kiilasivat viidellä peräkkäisellä kierrosvoitolla 14–12-johtoon.

ENCE vei ottelun jatkoajalle 13–15-tilanteesta. Ensimmäinen jatkoaika ei tuottanut tulosta, mutta ENCE vei kartan lopulta 22–20. Jalli otti kartan varsinaisella peliajalla hurjat 38 tappoa.

Tanskalaisjoukkue voitti Trainin kaksi ensimmäistä kierrosta poliiseina, mutta oli jo hetken päästä tappiolla 2–5. ENCE sai terroristeina kasaan lopulta hurjat kymmenen kierrosta. Copenhagen Flames ei onnistunut voittamaan terroristeina kierrostakaan – ENCEn puolustus takasi komean 16–5-voiton.

ENCE sai voitosta yhdeksännen sijan, joka on 3250 dollarin ja 800 RMR-karsintapisteen arvoinen. Pisteet ovat kullanarvoisia, koska niitä eniten karsintasarjan aikana keränneet tiimit kutsutaan marraskuun major-arvoturnaukseen.

Jesse ”zehN” Linjalan edustama GODSENT-joukkue hävisi tiistaina pudotuspelien avauskierroksella Team Vitalitylle 0–2. Linjalan joukkue pelaa seitsemännen sijan ratkaisevan sijoitusottelun lauantaina kello 21 tanskalaista Northia vastaan.

ESL One Road to Rio -karsintaturnaus kuuluu Valven uuteen alueelliseen major-karsintasarjaan. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen turnaus. Joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.