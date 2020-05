Suora lähetys kello 21: ENCE ennakkosuosikkina sijoitusotteluun

ENCE pelaa tänään kello 21.00 yhdeksännestä sijasta ja kullanarvoisista major-karsintapisteistä. Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT on pakkovoiton edessä kello 17.30.

Suomen tunnetuin Counter-Strike-joukkue ENCE kohtaa illalla kello 21 tanskalaisen Copenhagen Flames -joukkueen. Kyseessä on ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksen lopputuloksiin vaikuttava sijoitusottelu.

Voittaja on lopputuloksissa yhdeksäs ja saa 3250 dollaria sekä 800 RMR-karsintapistettä. Häviäjä joutuu tyytymään kymmenenteen sijaan, 2500 dollariin ja 700 pisteeseen. ENCE lähtee otteluun ennakkosuosikkina.

Seuraa ottelua suorana ja suomeksi:

ENCE jäi Road to Riossa pudotuspelien ulkopuolelle hävittyään ratkaisevan lohko-ottelun maailman ykkösnimelle Astralikselle 1–2. Suomalaisjoukkue pelaa ottelun normaalilla kokoonpanollaan ilman uutta vahvistustaan Elias ”Jamppi” Olkkosta.

Road to Rion tänään alkavissa pudotuspeleissä nähdään suomalaispelaajista vain Jesse ”zehN” Linjala, jonka edustama GODSENT kohtaa kello 17.30 alemmassa kaaviossa Team Vitalityn. Ottelu voi seurata suorana yllä olevasta lähetyksestä.

ESL One: Road to Rio -karsintaturnaus kuuluu Valven uuteen alueelliseen major-karsintasarjaan. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen turnaus. Joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.