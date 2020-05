Seurapomon paljastus: Rahoitti pelijoukkueen uhkapelisivustolla – tuotti 200 000 dollaria päivässä

Uhkapelisivustolla tienatut rahat auttoivat FaZe Clanin laajentamaan Counter-Strikeen, jossa tiimi on nykyisin yksi parhaista.

FaZe Clan -pelijoukkueen perustaja ja nykyinen operatiivinen johtaja Ricky ”FaZe Banks” Banks on muistellut BADNWZ-podcastissa organisaation laajentamisesta Counter-Strikeen.

Amerikkalaistiimi lähti CS:ään tammikuussa 2016 ostamalla silloisen G2-joukkueen. Banks kertoi podcastissa eurooppalaisjoukkueen maksaneen silloin noin miljoonan, mutta FaZella ei ollut sellaisia rahoja käytettävänä.

Rahoitustavaksi keksittiin perustaa uhkapelisivusto, jonka kautta pystyi voittamaan virtuaaliesineitä eli skinejä. Banksin mukaan vuonna 2015 perustetusta sivustosta tuli suurmenestys, koska se brändättiin oikein somevaikuttajien avulla. Rahaa tuli ovista ja ikkunoista.

– Teimme 200 000 dollaria päivässä. Perustimme sivuston Antigualla, joka on saari Karibialla. Siellä saa pyörittää uhkapelisivustoa laillisesti, jos vain on lupa, Banks avaa kuviota juontajille.

Banks toteaa heti perään maksaneensa saaren omistajalle 100 000 dollaria saadakseen asianmukaiset asiakirjat toiminnan aloittamista varten. Sivusto suljettiin parin kuukauden jälkeen, kun kasassa oli tarpeeksi rahaa CS-tiimiä varten.

Tiimiperustajan mukaan FaZen oli pakko päästä mukaan CS:n huipulle, koska joukkueen arvo nousisi nopeasti useaan miljoonaan. Banks oli oikeassa: CS:n ja FaZen suosio on noussut roimasti vuodesta 2016. FaZen nykyinen CS-joukkue on HLTV:n maailmanlistalla seitsemäs.

Paljastus FaZen uhkapelikuviosta on yllättävä, sillä organisaatio ei ole maininnut asiasta sanallakaan aiemmin. Asiasta huhuttiin vuonna 2016, mutta silloin FaZe ei myöntänyt asiaa.

Banksin vierailu BADNWZ-podcastissa:

Skinien ympärille on rakennettu miljardiluokan bisnes. Useampi iso striimaa ja tubettaja on jäänyt kiinni sivustoihin liittyvistä rikkeistä. Osa on esimerkiksi mainostanut omistamaansa sivustoa ahkerasti kertomatta olevansa yksi omistajista. Jotkut taas peukaloivat sivustojen arvontajärjestelmää saaden itse suuret voitot videoita varten. Nettikasinojen tavoin parhaille mainostajille tarjottiin myös ilmaista pelivaluuttaa.

Skinisivustojen kulta-aika oli vuosina 2015–16. Bloombergin mukaan vuonna 2015 kilpaotteluista lyötiin vetoa skineillä 2,3 miljardin dollarin edestä. Valve sulki suurimmat skineihin erikoistuneet uhkapelisivustot kesällä 2016.