Maailman huippunimet floppasivat – Jesse Linjala pudotuspeleihin, ENCEllä edessä sijoitusottelu

Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENT aloittaa pudotuspelit tiistaina. ENCE jäi lohkossaan niukasti viidenneksi hävittyään ratkaisevan ottelun maailman ykkösnimelle.

Counter-Striken parhaillaan pelattava ESL One Road to Rio -karsintaturnaus on edennyt Euroopan osalta pudotuspelivaiheeseen, jossa nähdään vain yksi suomalaispelaaja.

Pudotuspeleihin ylsi ainoana suomalaisen Jesse ”zehN” Linjala, jonka edustama GODSENT-joukkue sijoittui B-lohkossa kolmanneksi 4–3-tuloksella. Samassa lohkossa pelasi myös Otto ”ottoNd” Sihvon tähdittämä c0ntact Gaming, joka hävisi kaikki seitsemän peliään ja voitti niissä vain viisi karttaa.

Suomalainen ENCE jäi A-lohkossa viidenneksi hävittyään lauantaina maailman ykkösnimelle Astralikselle niukasti 1–2. ENCE, Fnatic ja Heretics ylsivät kaikki lohkossa 3–4-tulokseen, mutta Heretics vei viimeisen jatkopaikan paremmalla karttaerolla kolmikon keskinäisissä otteluissa.

Lohkovaiheessa nähtiin useampi yllättävä lopputulos, kun maailmanlistalla toisena ja neljäntenä olevat Fnatic ja Mousesports jäivät pudotuspelien ulkopuolelle. Fnatic oli A-lohkossa kuudes, ja Mousesports jäi toisessa lohkossa seitsemänneksi. Molemmat joukkueet voittivat kolme peliä ja hävisivät neljä.

Pudotuspelit alkavat tiistaina alemman kaavion ensimmäisellä kierroksella, jossa tiimit pelaavat heti selkä seinää vasten -tilanteessa. GODSENT aloittaa pudotuspelit kello 17.30 ranskalaista Team Vitalitya vastaan. North kohtaa kello 21.00 puolestaan Hereticsin.

Ylemmän kaavion ensimmäiset ottelut pelataan keskiviikkona kello 17.30 (Astralis–G2) ja 21 (NiP–FaZe). Yläkaaviossa häviävät joukkueet saavat toisen tilaisuuden alemmassa kaaviossa. Karsintaturnaus päättyy sunnuntaina.

ENCEllä on vielä yksi ottelu, vaikka joukkuetta ei nähdäkään pudotuspeleissä. ENCE pelaa tiistaina kello 21.00 tanskalaista Copenhagen Flamesia vastaan sijoitusottelun, jonka voittaja on lopputuloksissa yhdeksäs. Sijoitus tuo 100 ylimääräistä karsintapistettä.

ESL One Road to Rio on osa Valven uutta major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

