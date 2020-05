ENCE hävisi niukasti maailman ykköselle – jäi pudotuspelien ulkopuolelle

Aleksi ”allu” Jallin ja ENCEn matka ESL One: Road to Rio -karsinnoissa päättyi lohkovaiheeseen.

ENCE taisteli, mutta taipui lopulta maailman ykkösnimelle Astralikselle 1–2. Pudotuspelipaikka major-karsintojen pudotuspeleihin meni samalla sivu suun.

Suomalaisen Counter-Strike-joukkueen ENCEn viimeinen lohko-ottelu ESL One Road to Rio -karsintaturnauksessa päättyi lauantain ja sunnuntain välisenä yönä tappioon.

ENCE hävisi ottelun maailman ykkösjoukkueelle Astralikselle 1–2-tuloksella (17–19 Train, 16–12 Nuke, 11–16 Inferno). Tappion seurauksena ENCE jäi lohkossa viidenneksi ja pudotuspelien ulkopuolelle.

Suomalaisjoukkue nousi Trainissa 3–10-tilanteesta 14–11-johtoon, mutta peli venyi jatkoajalle, jonka Astralis vei ensimmäisellä yrittämällä. ENCE tasoitti sarjan voittamalla 16–12-tuloksella tanskalaisten valitseman Nuken, joka on ollut yksi Astraliksen vahvimmista kartoista.

Ratkaisevaksi kartaksi jäänyt Inferno alkoi Astraliksen myllytyksellä: ENCE sai terroristeina vain neljä kierrosta. Poliiseille siirryttyään suomalaisjoukkue nousi vain yhden kierroksen päähän tasalukemista. Se ei kuitenkaan riittänyt, koska Astralis vei 11–10-tilanteessa viisi seuraavasta kuudesta kierroksesta. Tanskalaisten kartta- ja sarjavoitto varmistui 16–11-tuloksella.

Miikka ”suNny” Kemppi puolustaa b-pommipaikkaa Infernossa:

ENCE voitti lohkovaiheen aikana Fnaticin, Dignitasin ja Vitalityn, mutta hävisi Hereticsille, Ninjas in Pyjamasille, Complexitylle ja Astralikselle. Heretics vei A-lohkon viimeisen jatkopaikan, koska sillä oli paras karttaero keskinäisissä otteluissa ENCEn ja Fnaticin kanssa.

Suomen ykkösjoukkueella on karsinnoissa vielä loppusijoituksen ratkaiseva ottelu tiistaina 12.5. ENCE pelaa yhdeksännestä ja 100 ylimääräisestä major-karsintapisteestä b-lohkon viidenneksi sijoittunutta. Tuleva vastustaja selviää sunnuntai-iltana.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

ESL One Road to Rio on osa Valven uutta major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCE on pelannut Road to Rio -karsinnat Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi pelaaja Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi major-pelikieltonsa vuoksi kilpailla karsinnoissa.