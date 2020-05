Suora lähetys kello 19.30: Vastassa maailman paras CS-joukkue – ENCE pakkovoiton edessä

ENCE kohtaa illalla maailman parhaan CS-joukkueen. Voitolla aukeavat ovet playoffeihin – seuraa matsia suorana ja suomeksi kello 19.30!

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn ESL One Rio Major -arvoturnauksen uudistettu karsintasarja jatkuu ENCEn osalta tänään viimeisellä lohko-ottelulla kello 19.30.

ENCE kohtaa illan ottelussa tanskalaisen Astraliksen, joka on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan kärjessä. Ottelu on ENCElle elintärkeä: Voitolla tiimi jatkaa pudotuspeleihin, tappiolla kohtalo ei ole enää omissa käsissä.

Suomalaiset lähtevät otteluun altavastaajana, sillä Astralis on hävinnyt vain yhden pelin tähän mennessä. ENCE on voittanut kolme, mutta hävinnyt myös kolmesti.

Seuraa paras kolmesta -ottelua suorana ja suomeksi:

Suomalaisjoukkue pelaa ottelun normaalilla kokoonpanollaan ilman uutta vahvistustaan Elias ”Jamppi” Olkkosta. ENCEn kanssa kahdesta viimeisestä jatkopaikasta pelaavat Heretics, Vitality ja Fnatic, joiden viimeiset ottelut alkavat myös kello 19.30.

Ottelu on osa ESL One: Road to Rio -turnausta, joka kuuluu Valven uuteen major-karsintasarjaan. Road to Rio on alueittain pelattavan karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.