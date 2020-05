Maailmanmestari haluaa muuttaa 4 seikkaa CS:ssä – pelaajilta täystyrmäys

Maailman neljänneksi parhaaksi Counter-Strike-pelaajaksi vuonna 2010 valitun Sergey ”starix” Ischukin ehdotuksia ei pidetty kovin hyvinä.

32-vuotias ukrainalainen Sergey ”starix” Ischuk on listannut Twitterissä neljä asiaa, jotka hän haluaisi nähdä muutettavan Counter-Strike: Global Offensivessa.

Ischuk haluaisi AWP-tarkkuuskiväärin lipaskokoon pienenevän nykyisestä kymmenestä viiteen, Desert Eagle -pistoolin tekevän vähemmän vahinkoa keskipitkillä etäisyyksillä, ja pomminpurkupaketin maksavan nykyisen 400 dollarin sijaan vain 200.

Lisäksi entinen maailmanmestari haluaisi poistaa automaattisen latauksen, jos lipas tyhjenee. Tämän myötä hän haluaisi palauttaa CS 1.6 -versiosta tutun ominaisuuden eli panosten ostamisen.

Ischukin mukaan vaihdokset tekisivät CS:GOsta entistä kiinnostavamman. Esimerkiksi AWP-muutos vähentäisi pelaajan mukaan turhaa ammuskelua savujen ja seinien läpi, koska lippaassa ei olisi ylimääräisiä panoksia.

Panosten ostamista hän vertaa suojaliiveihin, jotka kuluvat jokaisesta osumasta. Liivien kuluessa loppuun, pitää ostaa uudet. Nyt pelaaja saa täydet panokset jokaisen kierroksen alkaessa, mikä on ukrainalaisen mielestä hölmöä.

Ukrainalaispelaajan ehdotuksia ei ole otettu avosylin vastaan CS-pelaajien keskuudessa. Twitterissä monet ovat ihmetelleet erityisesti kivääri- ja pistooliehdotuksia. Asiaa on puitu myös Redditissä yli 250 kommentin edestä.

Monien Reddit-kommentoijien mielestä erityisesti panosten ostaminen on ominaisuus, joka on syystäkin jäänyt vanhaan versioon. Eniten ukrainalaisen ehdotuksista vastakaikua on saanut pistoolin heikentäminen. Tarkkuuskiväärimuutos ja pomminpurkupaketin hinnanpudotus jakavat mielipiteitä.

– Samaa mieltä [pomminpurkupaketista]. Poliisien ekonomia on naurettava tällä hetkellä ja tällainen pieni muutos voisi todella auttaa sitä.

– Hänellä on jotain mielenkiintoisia ideoita, mutta argumentit eivät ole kummoisia. Meidän pitää kuulla, miksi hänen mielestään nämä muutokset ovat tarpeellisia.

– Samaa mieltä pomminpurkupaketista, mutta muut ovat hyvin sellaisenaan. Meidän ei tarvitse muuttaa CS:ää kaikin tavoin Valorantin kaltaiseksi.

– Ei. Nämä ehdotukset ovat surkeita ja hän on jumissa 1.6:n ajattelutavan kanssa. CS:GO on hyvä näin.

Ishchhuk muistetaan Natus Vincere -joukkueesta, jota hän edusti vuosina 2010–2017. Ukrainalainen ehti toimi joukkueessa pelaajana (2010–15) ja valmentajana (15–17).

Ukrainalaispelaaja voitti CS 1.6 -version aikana kahdesti pelin tuolloisen ykkösturnauksen Intel Extreme Mastersin (2010–11). HLTV listasi Na`Vin läpimurtovuotena 2010 Ischukin vuoden neljänneksi parhaaksi pelaajaksi.

Na`Vi vaihtoi CS:n uusimpaan versioon Global Offensiveen loppuvuodesta 2012, mutta joukkue ei menestynyt samalla tavalla kuin 1.6:ssa. CS:GOssa Ischuk juhli Na`Vin kanssa StarLadder StarSeries IX -turnauksen voittoa keväällä 2014 ja ylsi välieriin marraskuussa 2014 pelatussa DreamHack Winter -major-arvoturnauksessa.

Ukrainalainen kilpailee yhä, vaikka hänen uransa parhaat päivät ovat jo kaukana takana. Tällä hetkellä Ischuk edustaa vähemmän menestynyttä venäläistä 1win-joukkuetta.