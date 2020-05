ENCElle tärkeä voitto! Vitality kaatui komeasti 2–0

ENCE oli keskiviikon huippuottelussa suorastaan ylivoimainen. Voitto oli ENCElle elintärkeä pudotuspelejä ajatellen.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue ENCE nappasi keskiviikkoiltana toisen peräkkäisen voiton ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksessa.

ENCE kaatoi keskiviikkona 2–0-tuloksella ranskalaisen Team Vitalityn (16–9 Mirage, 16–6 Nuke). Altavastaajana otteluun lähtenyt ENCE oli suorastaan ylivoimainen.

Suomalaisjoukkue hävisi Miragen pistoolikierroksen terroristeina, mutta voitti seuraavasta kuudesta kierroksesta perät viisi. Puoltenvaihdon kohdalla ENCE johti niukasti 8–7. Poliiseina ENCE pelasi kuitenkin vakuuttavan osion häviten vain kaksi kierrosta.

Nukessa nähtiin vielä ylivoimaisempi ENCE, sillä poliiseina aloittanut suomalaisjoukkue voitti näytöstyyliin hurjat 12 kierrosta. Puoltenvaihdon jälkeen napattu pistoolikierros vahvisti johtoa. Voitto varmistui lopulta komeasti 16–6-lukemin.

Miikka ”suNny” Kemppi oli ENCEn ykkösnimi Miragessa: Pelinjohtaja otti ensimmäisessä kartassa 25 tappoa, kuoli 17 kertaa, teki 108,2 vahinkopistettä per kierros ja päätti kartan 1,75 ratingilla. Nukessa pistetaulukon kärjessä oli puolestaan tarkkuuskivääripelaaja Aleksi ”allu” Jalli (26–8 / 102,9 / rating 1,78).

ENCE on voittanut karsinnoissa Fnaticin, Dignitasin ja Vitalityn, mutta hävinnyt Hereticsille, Ninjas in Pyjamasille sekä Complexitylle. Suomalaisjoukkueen viimeinen peli lohkovaiheessa on lauantaina kello 19.30 maailman ykkösjoukkuetta Astralista vastaan.

Suomalaisjoukkueen lisäksi kahdesta viimeisestä jatkopaikasta taistelevat päätöskierroksella Fnatic, Heretics ja Vitality. ENCE nähdään varmasti pudotuspeleissä, jos Astralis kaatuu lauantaina.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.