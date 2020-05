Suora lähetys klo 19.30: ENCE hakee pakkovoittoa

ENCE on pakkovoiton edessä illan ottelussa ranskalaisjoukkuetta vastaan. Seuraa ottelua suorana ja suomeksi kello 19.30.

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn ESL One Rio Major -arvoturnauksen uudistettu karsintasarja jatkuu ENCEn osalta tänään kuudennella ottelulla kello 19.30, jolloin vastaan asettuu ranskalainen Team Vitality.

ENCE lähtee otteluun altavastaajana ja on pakkovoiton edessä. ENCE on hävinnyt kaksi viidestä ottelusta ja on lohkossa viidentenä. Vain neljä parasta jatkaa pudotuspeleihin. ENCE pelaa ottelun normaalilla kokoonpanollaan ilman uutta vahvistustaan Elias ”Jamppi” Olkkosta.

Seuraa paras kolmesta -ottelua suorana ja suomeksi:

Ottelu on osa ESL One: Road to Rio -turnausta, joka kuuluu Valven uuteen major-karsintasarjaan. Road to Rio on alueittain pelattavan karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCEn viimeinen peli lohkossa on lauantaina kello 19.30 tanskalaista Astralista vastaan. Astralis on tällä hetkellä maailmanlistan ykkösnimi.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.