Esportsin rahakkaat MM-kisat siirtyvät – myös ikoninen CS-turnaus kokee muutoksia

Jesse ”JerAx” Vainikka jatkaa ainakin hetken aikaa vielä Dota 2:n maailmanmestarina. Kyle ”Bugha” Giersdorf on puolestaan Fortniten soolotilan maailmanmestari vuosimallia 2019.

Koronapandemia koskettaa myös suuria esports-turnauksia. Kaksi viime vuoden rahakkainta turnausta on nyt siirretty ensi vuoteen.

Fortnite-pelin julkaisija Epic Games kertoo peruvansa koronapandemian takia kaikki pelin kilpapuolen vuoden 2020 paikan päällä järjestettävät turnaukset. Näin ollen Fortnitessa ei järjestetä tänä vuonna lainkaan MM-kisoja. Viime vuoden kisoissa oli jaossa 30 miljoonaa dollaria.

Epic aikoo sen sijaan järjestää entistä enemmän nettipelattavaa ja näyttää turnauksia eri kanavista. Epic ei mainitse näissä tapahtumissa liikkuvia summia.

– Emme vielä tiedä, milloin paluu suuriin, kansainvälisiin, fyysisiin tapahtumiin on mahdollista, mutta toivomme pystyvämme järjestämään jonkinlaisen Fortnite World Cupin 2021, Epic kirjoitti Twitterissä.

Myös toisen rahakkaan kilpapelin, Dota 2:n, MM-kisoja siirretään niin ikään koronan takia. Pelijulkaisija Valve kertoi asiasta Dota 2:n blogissa.

Valve on päättänyt lykätä kisoja elokuulta myöhempään ajankohtaan. Näillä näkymin The International -MM-turnaus pelataan vasta vuonna 2021.

Valve sanoo tiedottavansa The Internationalin kohtalosta myöhemmin. Tällä hetkellä yhtiö keskittyy Dota Pro Circuit -sarjan uudelleenjärjestelyyn. Sarjan on määrä alkaa syksyllä.

Tämän vuoden MM-kisat olisivat olleet Dotan kymmenennet. Juhlavuoden kunniaksi kisat päätettiin tuoda takaisin Eurooppaan yhdeksän vuoden jälkeen. Kisat oli määrä pelata Tukholmassa.

The Internationalissa jaettiin viime vuonna 34,3 miljoonaa dollaria, joka on esportsin historian suurin palkintopotti. Summa on 4,3 enemmän kuin toiseksi suurimmalla turnauksella eli Fortniten viime vuoden World Cupilla.

Fortniten ja Dota 2:n lisäksi myös Counter-Striken ykkösturnaus eli major jouduttiin siirtämään toukokuulta marraskuulle. Major-järjestäjä on tällä kertaa ESL, jonka kaksi suurinta ja ikonisinta tapahtumaa majorin ulkopuolella ovat kärsineet koronasta.

Helmi–maaliskuun vaihteessa pelattu IEM Katowice -jättitapahtuma pelattiin ilman yleisöä. ESL joutui ilmoittamaan asiasta Puolaan matkanneille faneille alle vuorokausi ennen tapahtuman alkua.

Nyt ESL on kertonut siirtävänsä ESL One Colognea. Saksassa järjestettävää ja monien mielestä CS-kalenterin tärkeintä tapahtumaa ei järjestetä tänä vuonna Lanxess-areenalla, mutta turnaus pelataan tavalla tai toisella elokuun aikana ilman yleisöä. Kölniin suurturnaus palaa heinäkuussa 2021.