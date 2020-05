Jesse Vainikan tuoli myytiin 5300 eurolla – taakse jäivät Selänteen takki, Rooneyn pelipaita ja Samu Haberin kultalevy

Jesse Vainikan vanhasta pelituolista maksettiin hurja hinta hyväntekeväisyyshuutokaupassa. Hinta ei yllättänyt somemoguli Aleksi Valavuorta, jonka järjesti huutokaupan.

Kaksinkertaisen Dota 2 -pelin maailmanmestarin Jesse ”JerAx” Vainikan vanha pelituoli on myyty 5300 eurolla hyväntekeväisyyshuutokaupassa. Tuolin alkuperäinen myyntihinta on ollut aikoinaan 400–500 euroa

Vainikan tuoli myyntiin somemoguli Aleksi Valavuoren järjestämässä huutokaupassa, jonka tuotto ohjattiin lyhentämättömänä Pelastakaa Lapset ry:lle. Pelituoli päätyi huutokauppaan Vainikan vierailtua Valavuoren vetämässä keskusteluohjelmassa maanantaina 27.4.

Huutokaupat.com-sivustolla tuolin myyntisivua katsottiin yli 11 000 kertaa. Tarjouksen jätti 13 huutajaa. Myytyä Maxnomic-pelituolia koristavat Team Liquid -organisaation logo ja värit. Vainikka pelasi Liquid-organisaatiossa lokakuusta 2015 elokuuhun 2016.

Eniten maksettiin Janne Ahosen ”maailman arvokkaimmasta löylykauhasta”, jonka myyntihinta oli 10 000 euroa. Summasta meni puolet hyväntekeväisyyteen ja puolet jäi Ahoselle. Vainikan tuoli keräsi suurimman potin hyväntekeväisyyteen, koska 5300 euroa päätyi kokonaisuudessaan hyväntekeväisyyteen.

Pelituolin ja löylykauhan lisäksi myynnissä olivat Wayne Rooneyn signeerattu ManU-pelipaita (4500 €), Teemu Selänteen Made in Italy -takki (4000 €), Samu Haberin henkilökohtainen kultalevy (3900 €), Lionel Messin signeerattu Barcelona-pelipaita (2300 €) ja Lukas Hradeckyn pelipaita sekä hanskat (1200 €).

Vainikka ei halunnut kommentoida asiaa. 41-vuotias urheilumedian monivaikuttaja Valavuori sen sijaan vastasi IS:n kommenttipyyntöön.

Yllättikö kuinka paljon tämä JerAxin tuoli kiinnosti?

– Ei. Kysymys on globaalista supertähdestä.

Tuolin huutaja on Valavuoren mukaan tavoitettu, mutta hän ei ole itse jutellut tämän kanssa. Huutokaupasta tuli hyväntekeväisyyteen yhteensä 26 200 euroa. Valavuori on summaan tyytyväinen.

– Siihen päälle lyön vielä omat huhtikuun [Twitch]-kanavatilaustuottoni ja muutamat upeasti mukaan lähteneet yrityskumppanuudet, niin loppusumma Pelastakaa Lapset ry:lle ylittää 30 000 €.

Aleksi Valavuori vetää Twitchissä omaa keskusteluohjelmaa, jossa on vieraillut niin urheilu- kuin viihdemaailman tähtiä.

Vainikka on tähän mennessä ollut ainoa esports-pelaaja Valavuori LIVE -ohjelmassa, jossa on nähty Ahosen, Selänteen, Haberin kaltaisten tähtien lisäksi muun muassa Kiira Korpi ja Hjallis Harkimo. Lisää esports-vieraita on tulossa, Valavuori lupaa.

– Tossa on parhaillaan 40 nimen vieraslista lukittuna ja uusia tulee koko ajan, tämän viikon aikana järjestelen tulevia aikatauluja. Esports-skenestä on myös vieraita luvassa ja tarkat päivät tarkennetaan lähiaikoina.

Torstaina 28 vuotta täyttävä Vainikka on Suomen kilpapelihistorian menestynein pelaaja. Vainikka voitti Dota 2 -urallaan kaksi maailmanmestaruutta (2018, 2019) ja kahdesti major-arvoturnauksen (2016, 2017). Dota-uran aikana hän kuittasi turnausvoittoina arviolta 6,4 miljoonaa dollaria eli 5,9 miljoonaa euroa.

Vainikka kertoi alkuvuodesta lopettamisuutisen yhteydessä motivaation olleen suurin yksittäinen tekijä päätöksenteossa: Hän oli kyllästynyt vuosittaiseen grindaukseen. Pelkästään sen ajatteleminen teki hänet apaattiseksi.