Fortnite-tähti haukkui pelin pystyyn: ”Ei siis lähelläkään”

Fortnite-pelaaja Turner ”Tfue” Tenneyn mukaan peliä ei voi kutsua kilpapeliksi, koska pelissä on liikaa suuria ongelmia.

Fortnite-pelaaja Turner ”Tfue” Tenney on kritisoinut peliä suorasanaisesti striimissään, uutisoi Dexerto.

Pelin menestyneimpiin pelaajiin lukeutuva ja miljoonia seuraajia keränneen Tenneyn mielestä Fortnitea ei voi kutsua kilpapeliksi. Amerikkalaispelaajan mielestä Fortnite ei ole kokonaiskuvaa katsoen yksinkertaisesti muiden kilpapelien tasolla.

– Aion sanoa tämän nyt: Fortnite ei ole esports-peli. En välitä mitä muut sanovat, Tenney latasi lähetyksessä kesken juuri alkaneen turnauspelin.

Tenneyn mielestä Fortniten kilpapelaajat elävät fantasiamaailmassa ja jättävät huomioimatta pelin useita kriittisiä ongelmia.

– Peli on todella kaukana kilpailullisesta, ei siis lähelläkään, Tenney lisäsi.

22-vuotias ei listaa Fortniten vikoja, mutta hän on aiemmin kritisoinut jyrkkäsanaisesti esimerkiksi konsolipelaajien automaattitähtäystä. Kyseinen toiminto on ollut monien mielestä jopa liian ylivoimainen.

Pelijulkaisija Epic Games on ilmoittanut seuraavan automaattitähtäystä koskevaa keskustelua. Ensimmäinen heikennys eli ”nerf” tuli viime viikon päivityksessä. Monen kilpapelaajan mielestä se oli kuitenkin riittämätön.

FaZe Clan -joukkueessa supertähdeksi noussut Tenney on tienannut Fortnite-turnauksista urallaan reilut 580 000 dollaria eli noin 530 000 euroa. Hän on jo pidemmän aikaa keskittynyt kilpailemisen sijaan sisällöntuottamiseen kuten striimaamiseen. Vaikka hänen kilpauransa on jäänyt taka-alalle, Tenney on pelannut erilaisia turnauksia vaihtelevalla menestyksellä.