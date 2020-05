Tästäkö se alkaa? Kaksi CS-joukkuetta vaihtoi Valorantiin

Valorant on tarkoitus julkaista kesän 2020 aikana. Pelistä povataan suurta kilpapelihittiä.

Kaksi aasialaista Counter-Strike-joukkuetta on ilmoittanut keskittyvänsä jatkossa Valorant-räiskintäpeliin.

Useat nimekkäät kilpapelaajat ovat jo ilmoittaneet vaihtavansa tulevaan hittiräiskintään Valorantiin, mutta Aasiassa peliin ovat lähteneet kokonaiset joukkueet.

Eteläkorealainen MVP PK ja japanilainen Absolute ovat molemmat hylänneet Counter-Striken keskittyäkseen jatkossa Valorantiin, uutisoivat Fomos ja csgo2asia. Kumpikin joukkue oli maansa ehdoton ykkösnimi, mutta kansainvälinen menestys tai Aasian ykkösjoukkueen titteli jäi molemmilla ainoastaan haaveeksi.

MVP PK:n pelaajat, kuten Min-soo ”glow” Kim, eivät edusta Valorantissa enää korealaisorganisaatiota. Japanilaispelaajat puolestaan jatkavat yhteistyötä Absoluten kanssa myös Valorantin parissa.

Aasialaisjoukkueet tuskin jäävät ainoiksi joukkueiksi, jotka vaihtavat peliä menestyksen toivossa.

Counter-Strike on ollut jo pitkään kilpapelaamisen suosituin räiskintäpeli, mutta siltä on puuttunut Valorantin kaltainen kilpailija. Huhtikuussa alkaneen Valorantin ensimmäinen testivaihe on rikkonut ennätyksiä ja kerännyt huomattavasti kiinnostusta.

Valorantista ennustetaan suurta kilpapelihittiä, erityisesti Aasiassa, jossa CS on jäänyt vähemmälle huomiolle. Vaikka Valorantin kilpapuolesta ei vielä tiedetä kovin paljon, moni suuri organisaatio on ilmaissut kiinnostuksensa peliin.

Kesän 2020 aikana julkaistavan futuristisen räiskintäpelin takana on pelijätti Riot Games, joka on maailman suosituimmaksi pc-peliksi nousseen, Aasiassa jättisuosiota nauttivan League of Legendsin julkaisija.