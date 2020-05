ENCE otti tärkeän voiton, vaikka tukeva johto lipesi aluksi käsistä

ENCE nappasi toisen voittonsa major-karsintaturnauksessa ruotsalaisen Dignitasin kustannuksella.

Suomalaisen Counter-Strike-joukkueen ENCEn kolmen ottelun tappioputki ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksessa katkesi myöhään perjantaina.

ENCE voitti 2–1-tuloksella ruotsalaisen Dignitasin (14–16 Nuke, 16–12 Train, 16–10 Overpass). Ottelu oli ENCEn viides karsinnoissa ja voitto vasta toinen.

Suomalaisjoukkue johti ensimmäisenä pelattua Nukea peräti 14–7, mutta ruotsalaiset tekivät hurjan nousun voittamalla poliiseina yhdeksän kierrosta peräkkäin. ENCE ei lannistunut katkerasta tappiosta.

Trainissa ENCE sai 7 kierrosta terroristeina, mutta puolenvaihdon jälkeen Dignitas karkasi 12–8-johtoon. ENCE voitti seuraavat kahdeksan näytöstyyliin ja tasoitti sarjan. Dignitas ei saanut viimeisen kahdeksan kierroksen kertaakaan asetettua pommia.

Ratkaisevaksi kartaksi jäänyt Overpass meni ENCEn komennossa. Dignitas sai ensimmäisen kierrosvoiton poliiseina vasta 0–5-tilanteessa. Toiselle osiolle lähdettiin ENCEn 10–5-johdossa, joka kasvoi nopeasti 15–5-lukemiin. Dignitas sai kaunisteltua loppulukemia vielä viidellä kierroksella, mutta voitto meni Suomeen.

ESL One Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCE voitti ensimmäisessä karsintapelissä Fnaticin, mutta hävisi sen jälkeen Hereticsille, Ninjas in Pyjamasille ja Complexitylle ennen perjantain Dignitas-voittoa. Suomalaisjoukkueen seuraava karsintapeli on keskiviikkona kello 19.30 ranskalaista Team Vitalitya vastaan.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

