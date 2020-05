Ilta-Sanomat esittelee viisi esports-dokkaria, joista kaksi on suomeksi ja yhdessä juhlitaan suomalaispelaajien maailmanmestaruutta.

Esportsin suosio on kasvanut jossain määrin koronan aikana, mutta silti laji on monelle vielä vieras ja etäinen. Ilta-Sanomat listasi vapun kunniaksi viisi erinomaista dokumenttia, jotka esittelevät esportsia ja sen eri puolia, mutta keskittyvät kuitenkin tärkeimpään – eli pelaajiin.

Inside ENCE (Counter-Strike)

Tommi Hakon ohjaama Inside ENCE -dokumentti julkaistiin tammikuussa 2019 osana Ylen Docstop-sarjaa. Sitä on katsottu jo yli miljoonaa kertaa, kun yhteen lasketaan Yle Areenan ja Youtuben katsojaluvut.

Vajaan puolen tunnin pätkässä seurataan suomalaisen ENCEn vastaperustetun Counter-Strike-joukkueen matkaa kohti CS:n kärkeä. Dokumenttia kuvattiin Moskovassa, Oulussa, Kölnissä, Helsingissä ja pelaajien kotona. Pääosassa ovat kapteeni Aleksi ”allu” Jalli ja superlupaus Jere ”sergej” Salo, joka oli kuvaushetkellä 16-vuotias.

Dokumentin kohokohtia ovat Salon kotona kuvatut kohtaukset, joissa hän keskustelee äitinsä ja isänsä kanssa. Esimerkiksi kohtaus, jossa Salon äiti Marjo toteaa poikansa tienaavan enemmän kuin hän kaupan työntekijänä, on elävä esimerkki kilpapelaamisen kasvusta.

Free To Play (Dota 2)

Vuonna 2014 julkaistu Free to Play on yksi esportsin tunnetuimista dokumenteista. Youtuben kautta katsottavaan pätkään on saatavilla suomenkieliset tekstitykset.

Valven julkaisemassa dokumentissa seurataan Dota 2 -ammattilaisten Benedict ”hyhy” Limin, Danil ”Dendi” Ishutin ja Clinton ”Fear” Loomisin elämää.

75 minuutin aikana tutustutaan pelaajiin ja heidän tarinaansa ja seurataan Dotan ensimmäistä MM-turnausta, jossa oli jaossa aikoinaan ennätykselliset 1,6 miljoonaa dollaria. Kaikilla kolmella pelaajalla on omat ongelmansa ja murheensa.

Yksinhuoltajaäitinsä kanssa kasvaneella Loomisilla on vaikeuksia saada tarpeeksi rahaa laskuihin pelaamalla. Ishutin puolestaan on tukeutunut Dotaan menetettyään isänsä syövälle.

Kolmas päähenkilö Lim uskoo ja toivoo MM-voiton ja miljoonan dollarin pääpalkinnon saavan hänen perheensä hyväksymään pelaamisen. Lim haaveilee myös voiton tuovan takaisin ex-tyttöystävän, jota hän rakastaa ja kaipaa kovasti.

Team Liquid: Breaking Point (League of Legends)

Breaking Point on yksi lajin erikoisemmista dokumenteista. Siinä seurataan aitiopaikalta, kuinka huippujoukkueen pelaajat kääntyvät hiljalleen toisiaan vastaan ja kaikki menee päin mäntyä.

Valokeilassa on on amerikkalainen Team Liquid, joka on yksi League of Legends -pelin ykkösnimistä. Breaking Pointissa näytetään miten pelaajat syyttelevät toisiaan ja stressitasot ovat jatkuvasti huipussaan.

Kaiken tämän takia Breaking Point on poikkeuksellisen tärkeä osa esportsin dokumenttihistoriaa. Sillä näytetään rehellisesti ne kaikkein vaikeimmat hetket. Lähes kaksituntinen filmi on englanniksi.

Good Game Squad (esports)

Suomessa on ENCEn lisäksi taltioitu muun muassa Good Game Squad -nuorisoprojektin tarinaa. Vuonna 2015 kuvatussa ja julkaistussa dokumentissa seurattiin 20 nuoren matkaa ja suoritusta ensimmäisessä kunnon turnauksessa.

Nuorisoprojektiin haki avoimen haun kautta yli 150 pelaajaa, joista 20 pääsi mukaan. Valituista muodostettiin neljä joukkuetta: Kaksi Counter-Strikeen sekä League of Legendsiin. Tiimejä valmensivat entiset ammattilaispelaajat.

28 minuuttia kestävässä dokumentissa näytetään, miten harjoittelu sujuu ammattilaisten johdolla, mitä mieltä vanhemmat ovat peliharrastuksesta ja miten tiimit pärjäsivät lopulta tositilanteen eli turnauksen koettaessa.

True Sight: The International 2018 Finals (Dota 2)

Free to Playn lisäksi Valve on julkaissut supersuosittua True Sight -dokumenttisarjaa, jossa pääasiassa näytetään, mitä kaikkea tapahtuu Dotan MM-finaalin aikana. Dokumenttiin ei ole suomenkielisiä tekstityksiä.

Vuoden 2018 MM-kisat päättyivät eurooppalaisjoukkueen OG:n voittoon, joka tuli hurjan tuhkimotarinan päätteeksi. OG:ssa pelasivat tuolloin suomalaiskonkari Jesse ”JerAx” Vainikka ja uudempi tuttavuus Topias ”Topson” Taavitsainen.

Molempia joukkueita on seurattu True Sightissa hyvin läheltä: Kamerat kuvaavat ennen finaalia, sen aikana ja myös palkintoseremonian jälkeen. Kamerat kulkevat pelaajien mukana tupakkapaikalle, minkä lisäksi materiaalia nähdään pelikoppien sisäpuolelta kesken otteluiden.

Dokumentti näyttää hienosti, kuinka eri tavalla OG ja PSG.LGD toimivat finaalissa. Siinä missä OG ohittaa virhetilanteen olankohautuksella, kiinalaispelaajat kyseenalaistavat päätöksiä jopa kesken tiukkojen tilanteiden. Ylipäätään OG-pelaajat tuntuvat olevan finaalissa paljon rennompia.

– Jätkät, voitimme tai hävisimme, me emme välitä, koska me pelaamme, tsemppaa OG:n ranskalainen Sébastien ”Ceb” Debs joukkuetovereitaan ennen viidennen ja ratkaisevan pelin alkua.