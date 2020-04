ENCEn peli sakkasi taas – kolmas peräkkäinen tappio

ENCE on hävinnyt kolme neljästä major-karsintapelistään. Seuraava ottelu on perjantaina Dignitasta vastaan.

Suomalaisen Counter-Strike-joukkueen ENCEn ahdinko ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksessa jatkui myöhään keskiviikkona.

ENCE hävisi neljännessä ottelussaan Complexitylle 1–2-tuloksella (8–16 Nuke, 16–10 Train, 11–16 Mirage). Suomalaisjoukkue on nyt hävinnyt kolme neljästä karsintapelistä.

Nukessa ENCE hävisi selvin lukemin, mutta Trainissa nähtiin suomalaisten hieno nousu. Terroristeina aloittanut ENCE oli alkuun tappiolla 0–7, mutta puoltenvaihdon kohdalla lukemat olivat enää 7–8. Poliiseina ENCE voitti ensimmäiset kaksi kierrosta ja vei kartan lopulta 16–10.

Complexity johti Miragea alusta loppuun, vaikka ENCE nousi useassa kohtaa melkein rinnalle. Suomalaisten ottelu päättyi lopulta nihkeään 11–16-karttatappioon. ENCE-pelaajista Sami ”xseveN” Laasanen pelasi normaalia paremmin olleen joukkueen toiseksi paras tilastoissa (53 tappoa, 47 kuolemaa, 1,11 rating).

ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCE voitti ensimmäisessä ottelussa Fnaticin, mutta on sen jälkeen hävinnyt Hereticsille, Ninjas in Pyjamasille ja Complexitylle. Suomalaisjoukkueen seuraava karsintapeli on perjantaina kello 19.30 Dignitasta vastaan.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

