Supertähti vaihtaa Valorantiin – ”liigan kasvojen” lähtö otettiin raskaasti

Yhdysvaltalainen Jay ”Sinatraa” Won on ilmoittanut lopettavansa Overwatch-kilpauransa ja vaihtavansa tulevaan Valorant-räiskintäpeliin.

Won on tähän mennessä nimekkäin kilpapelaaja, joka on ilmoittanut vaihtavansa kesällä 2020 julkaistavaan ja hitiksi povattuun Valorantiin. Won voitti viime vuonna World Cup -MM-kisat sekä Overwatch Leaguen, jonka parhaaksi pelaajaksi hänet valittiin.

Amerikkalaispelaajaa on yksi Overwatchin supertähtiä ja menestyneimpiä pelaajia. Overwatch-yhteisössä Wonin lähtö on otettu raskaasti, sillä hän oli monelle liigan kasvot.

Twitterissä jakamassaan viestissä Won kertoi menettäneensä intohimonsa Overwatchia kohtaan. Hän ei ole nimeä yhtä ratkaisevaa syytä, mutta mainitsee 2–2–2-roolijaon ja hahmojen estämisen. Päätös kypsyi useiden kuukausien kuluessa.

20-vuotias Won liittyy Sentinels-organisaatioon yhdessä Apex Legendsissä ja Overwatchissa kilpailleen Jared ”zombs” Gitlin sekä entisten Counter-Strike-pelaajien Hunter ”SicK” Mimsin ja Shahzeb ”ShahZaM” Khanin kanssa. Joukkue etsii vielä viidettä pelaajaa.

Sentinels on tunnettu Fortnite-pelaajastaan Kyle ”Bugha” Giersdorfista, joka voitti soolopelitilan maailmanmestaruuden viime kesänä. Amerikkalaisorganisaatio on myös Halo-pelin hallitseva maailmanmestari.

Valorant on uusi futuristinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, joka on rikkonut ennätyksiä jo ensimmäisen suljetun testivaiheen aikana. Peli on kerännyt kehuja ja pelaajia usealta eri peliyhteisöltä, mutta erityisesti CS-, Overwatch- ja Fortnite-pelaajilta. Valorantin uskotaan kasvavan suureksi kilpapeliksi.