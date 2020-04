ENCE taisteli, mutta hävisi 1–2 – Aleksi ”allu” Jalli pelasi loistopelin

Hurjan trillerin kaksi ensimmäistä karttaa olivat todella tasaisia, mutta lopussa ruotsalaisjoukkue oli selvästi parempi.

Counter-Strike-joukkueen ENCEn kolmas ottelu ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksessa päättyi tappioon.

ENCE hävisi ennakkosuosikkina lähteneelle ruotsalaiselle Ninjas in Pyjamasille niukasti 1–2-lukemin (19–22 Train, 19–17 Overpass, 5–16 Inferno).

ENCE oli valitsemassaan Trainissa lähellä voittoa, sillä suomalaiset nousivat 11–14-tilanteesta johtoon. Viimeinen kierros meni kuitenkin NiPille, joten edessä oli jatkoaika. ENCE hävisi kartan lopulta kahden jatkoajan päätteeksi 19–22.

Overpassissa ENCE sai lentävän lähdön siirryttyään poliiseina nopeasti 7–3-johtoon, mutta puoltenvaihdon kohdalla tilanne oli kuitenkin enää 9–6. NiP nousi toisella osiolla johtoon, mutta ENCEn venyi taas jatkoajalle. ENCE tasoitti sarjan 19–17-voitolla.

Inferno ei sujunut suomalaisittain lainkaan. NiP sai poliiseina 10 kierrosta, joka oli enemmän kuin tarpeeksi. ENCE ei voittanut puoltenvaihdon jälkeen nimittäin yhtään kierrosvoittoa. NiP vei kartan ja sarjan 16–5.

ENCEn ykkösnimi ottelussa oli kapteeni Aleksi ”allu” Jalli, joka pelasi loistavasti kaksi ensimmäistä karttaa kolme. Tarkkuuskiväärijumalaksikin kutsuttu pelaaja otti Trainin jatkoaikatappiossa 40 tappoa, joista 9 oli avaustappoja.

Jalli loisti myös Overpassissa, jossa hän sai 31 tappoa ja rating oli 1,25. Ratkaisevassa kartassa Infernossa hän ei enää kyennyt ihmeisiin, sillä tuloksena oli 6 tappoa ja 0,85 rating. Suomalaiskapteenin rating koko sarjassa oli 1,28 – paras kaikista pelaajista.



ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCE voitti ensimmäisessä ottelussa Fnaticin, mutta hävisi sen jälkeen yllättäen Hereticsille. Suomalaisjoukkueen seuraava karsintapeli on heti huomenna keskiviikkona kello 19.30 Complexityä vastaan.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

