Paljastus uudessa podcastissa: Aleksi Virolainen tajusi saavansa potkut kesken sukujuhlien

Aleksi Virolainen avaa Urheilucast-podcastin kaksi tuntia kestävässä haastattelussa muun muassa viime kesän ENCE-potkuja, miten hänen nykyisellä joukkueella OG:lla menee ja missä hän toivoo olevansa viiden vuoden päästä.

Counter-Strike-pelaaja Aleksi ”Aleksib” Virolainen on muistellut Esko Seppäsen vetämässä Urheilucast-podcastissa viime kesän ENCE-draamaa. Jakso on julkaistu maanantaina 27.4.

23-vuotias Virolainen siirrettiin elokuussa 2019 ENCEn vaihtopenkille ilman toivoa päästä takaisin pelaavaan kokoonpanoon. Päätös tuli yllätyksenä faneille, sillä pelinjohtajana toiminut Virolainen oli olennainen syy joukkueen nousuun maailmanlistan kärkisijoille.

Urheilucastissa 23-vuotias Virolainen kertoo kuulleensa joukkueen päätöksestä elokuun ensimmäisenä viikonloppuna, jolloin ENCE oli tekemässä pr:ää Helsingissä järjestettävässä Assembly-tapahtumassa.

Virolainen ei kuullut potkuistaan tapahtumassa, sillä hän lähti kesken Assemblyjen vuosittain järjestettävään sukujuhlaan. Mökkiviikonlopun aikana hän sai ENCEltä viestin, että nyt pitäisi päästä puhumaan kasvotusten. Virolainen ehdotti puhelinsoittoa, mutta se ei käynyt.

Seppäsen haastattelussa Virolainen kertoo tajunneensa kielteisen viestin jälkeen mikä hänellä on edessä: Potkut tiimistä ja epävarmuus tulevasta.

– Sitten näin niitä kasvotusten, ja viesti tuli perille: Minut on päätetty heittää joukkueesta pois. Siinä vaiheessa ei pystynyt muuta kuin hyväksymään asian. Totta kai se oli tosi paska tilanne ja tuntui todella pahalta, Virolainen muistelee.

Virolainen toteaa hieman myöhemmin haastattelun aikana suoraan ENCEn hoitaneen vaihdoksen huonosti.

– Minulla on sellainen fiilis, että minulle on valehdeltu ja luottamus on mennyt tiettyihin henkilöihin, Virolainen lataa.

Urheilucast · #196 - Vieraana Aleksi "Aleksib" Virolainen - NFL Draft, Jokerit, NHL, TPS

Potkuista huolimatta Virolainen päätti pelata vielä elokuun lopulla alkaneen major-arvoturnauksen. ENCE ylsi Saksassa pudotuspeleihin, mutta pelit päättyivät puolivälieriin. Virolainen sai viimeisen ottelun päätteeksi hurjat aplodit yleisöltä ja suomalaisfaneilta.

Major-arvoturnaus jäi Virolaisen viimeiseksi ENCE-paidassa. Hänen uusi joukkueensa OG vahvistettiin joulukuussa. Virolainen piti välissä melkein kolmen kuukauden somehiljaisuuden, jonka aikana hän ihmetteli ainoastaan entisen tiimikaverinsa Jani ”Aerial” Jussilan antamia kommentteja eräässä haastattelussa.

Virolainen on kertonut jo aiemmin IS:n haastattelussa näkemyksensä tilanteesta, mutta käy Seppäsen piinapenkissä tilanteen läpi uudestaan. Virolaisen mukaan hän oli haastattelun luettuaan ensin ymmällään, mutta asioiden olevan nyt kunnossa hänen ja Jussilan välillä.

– Kävi ilmi, että kysymykset oli aseteltu ja kysytty monta kertaa. Tunnen Janin periaatteessa henkilökohtaisesti ja tiedän, mitä voi tapahtua. Luotan hänen sanaansa myös jälkeenpäin, koska ollaan puhuttu tästä aiheesta hänen kanssaan, Virolainen kertaa tilannetta podcastissa.

Seppänen kertoo jakson aikana Virolaisen olleen ylivoimaisesti toivotuin vierailija. Kaksituntisen haastattelun aikana Seppänen kyselee vantaalaiselta esimerkiksi tämän uran alusta, OG:n tilanteesta sekä erityisesti pelinjohtajan roolista.