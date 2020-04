ISTV näyttää uudenlaisen CS-turnauksen pelit suorana – voittaja pääsee haastamaan ENCEn

Red Bull Flick -turnauksessa peliä ei ole suunniteltu pommin vaan lipun ympärille. Turnauksessa pelaa 512 paria, joista yksi kohtaa lopulta ENCEn.

Red Bull ja ENCE järjestävät erityislaatuisen ja täysin uudenlaisen Counter-Strike-turnauksen, Red Bull Flickin, jossa pelataan kahden hengen joukkueina.

Pelitila on CS-pelaajille vieraampi lipunryöstö, jossa tavoitteena on pitää hallussa karttojen keskellä olevaa lippualuetta. Joukkue, joka onnistuu pitämään alueen hallussa 45 sekuntia, voittaa erän. Turnausta varten on kehitetty viisi uutta karttaa: Castle, Garden, Speedway, Matrix ja Himalaya, jotka kaikki ovat ladattavissa Steam Workshop -palvelusta.

– Tämän pelimuodon suola on ehdottomasti se, että eritasoiset pelaajat voivat pelata hyvinkin tiukkoja otteluita. Kaikki karttatietämys ja taktiikat, jotka on harjoiteltu normaalissa karttavalikoimassa ovat hyödyttömiä. Uskon, että yllätyksiä tullaan näkemään, ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen CS-ammattilainen Joona ”natu” Leppänen kommentoi.

Red Bull Flick -turnaus alkaa 512 tiimin karsinnalla lauantaina 16.5. kello 14. Joukkueista vain 32 parasta pääsevät finaalipäivään, joka pelataan lauantaina 23.5. Turnauksen kaikki avoimet 482 turnauspaikkaa menivät täyteen hetkessä. Lisäksi mukaan kutsutaan muutamia joukkueita.

Ilta-Sanomat näyttää molemmat pelipäivät suorana ISTV:ssä ja Twitchissä. Lähetyksen selostavat Timo ”Stimby” Pölkki sekä Santeri ”Uppis” Puusaari.

Voittajapari palkitaan 3000 euron tuotepalkinnoilla, mutta sen lisäksi he pääsevät haastamaan ENCEn pelaajia. Lisäksi vielä voittajaparille aukeaa paikka Euroopan-karsintaan, sillä Red Bull Flick -turnauksia järjestetään ympäri maailmaa.