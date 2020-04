”Täydellinen peli” – suurtiimi Valorantiin kovin tavoittein

G2 Esports -organisaation perustaja on hyvin kiinnostunut Valorantista. Tavoitteet ovat myös sen mukaiset.

Carlos ”ocelote” Rodriguez Santiago kertoo Sky Sportsin haastattelussa perustamansa G2 Esports -organisaation olevan todella kiinnostunut tulevasta Valorant-pelistä.

League of Legends -pelissä menestynyt ja kilpauransa jo päättänyt espanjalainen kertoo G2:n laajentavan peliin tiimin lisäksi vähintään sisällöntuottajilla. Haastattelussa hän ylistää peliä vuolaasti.

– Se on todella hyvin suunniteltu, kaikki toimii sujuvasti, eikä siinä ole mitään ylimääräistä. Peli voi alkuun vaikuttaa liian monimutkaiselta, mutta se on oikeasti todella yksinkertainen. Tämä tekee pelistä todella syvällisen, espanjalainen kehuu peliä Sky Sportsille.

Rodriguez Santiagon mielestä Valorant tuntuu tällä hetkellä ”täydelliseltä peliltä”. Valorant on tällä hetkellä suljetussa testivaiheessa, mutta pelin pitäisi ilmestyä kesän 2020 aikana. Pelin takana on Riot Games, joka on myös maailman suosituimman kilpapelin LoLin julkaisija.

LoL-historian menestyneimpiin tiimeihin kuuluvan G2:n tavoitteet Valorantissa on jo asetettu korkealle, vaikka sen kilpapuoli vielä aivan alkutekijöissään.

– G2 tulee olemaan Valorantin maailmanmestari jossain kohtaa. Samaan aikaan teemme paljon sisältöä ja järjestämme turnauksia pelin ympärille. Meiltä voi odottaa paljon, koska se tulee olemaan yksi ykköspeleistämme, tiimiomistaja lataa.

Vuonna 2014 perustettu saksalainen G2 on LoLin lisäksi menestynyt Counter-Strikessa, Rainbow Six: Siegessa, Hearthstonessa ja Rocket Leaguessa.

Valorant on ehtinyt herättää myös kriittistä keskustelua ennen julkaisua. Erityisesti on kummasteltu julkaisijan päätöstä siitä, että turvauksissa pelin graafisia tehosteita on väkivallan osalta karsittava.