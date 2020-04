ENCElle selvä tappio – altavastaaja löylytti oikein kunnolla

ENCEn peli ei kulkenut toivottuun tapaan sunnuntaina, sillä suomalaisjoukkue hävisi ranskalaiselle Hereticsille suoraan kahdessa kartassa.

Counter-Strike-joukkueen ENCEn toinen ottelu ESL One: Road to Rio -karsintaturnauksessa päättyi sunnuntaina selvään tappioon.

Ennakkosuosikkina pelaamaan lähtenyt ENCE hävisi ranskalaiselle Team Heretics -joukkueelle suoraan kahdessa kartassa (5–16 Nuke, 6–16 Inferno).

Heretics aloitti valitsemansa Nuke-kartan terroristeina voittaen hienosti kymmenen kierrosta. ENCE ei onnistunut puoltenvaihdon jälkeen voittamaan yhtään kierrosta ranskalaisia vastaan. ENCE-pelaajista Jere ”sergej” Salo otti peräti 20 tappoa kartassa.

Toinen kartta Inferno alkoi myös kaikkea muuta kuin toivotusti ENCEn osalta: Ensimmäinen kierrosvoitto terroristeina tuli vasta 0–7-tilanteessa. Suomalaisjoukkue voitti lopulta kuitenkin kuusi kierrosta hyökkääjinä.

Inferno päättyi suomalaisten harmiksi kuitenkin samalla tavalla kuin Nuke: Heretics varmisti kartta- ja sarjavoiton häviämättä yhtään kierrosta puoltenvaihdon jälkeen.

ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

ENCE voitti ensimmäisessä ottelussa Fnaticin. Suomalaisjoukkueen seuraava karsintapeli on tiistaina kello 16 ruotsalaista Ninjas in Pyjamasia vastaan.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.