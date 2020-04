Naispelaajan rooli turnausvoitossa oli netin räksyttäjille liikaa

Francine ”Fran” Vo kasasi ja vastasi turnausvoittoon yltäneestä joukkueesta, mutta joutui silti nettikansan silmätikuksi.

Amerikkalainen Overwatch-pelaaja Francine ”Fran” Vo on ollut melkoisessa myrskyssä viime viikonlopun turnausvoiton jälkeen. Asiasta kirjoittavat muun muassa DOT Esports ja Ginx Tv.

Vo voitti Flash Ops: Echo Showdown NA -turnauksen ja 10 000 dollaria osana Test Team 1 -joukkuetta, jossa pelasivat muun muassa ammattilaiset Dante ”Danteh” Cruz, James ”Cloneman16” D'Arcangelo, Park ”KariV” Young-seo, kilpauransa jo lopettanut Jacob ”JAKE” Lyon sekä striimaajat ”Redshell” ja Anthony ”harbleu” Ballo.

Turnauksen aikana ja erityisesti sen jälkeen Vo on saanut runsaasti negatiivisia kommentteja – lähinnä sen takia, että hän sattuu olemaan nainen.

Ratkaisevat pelit näytettiin suorana Overwatch Leaguen viralliselta Youtube-kanavalta, jonka chatissa ilkeiltiin Von suorituksille jatkuvasti. Monien kommentoijien mielestä Vo ei ollut tarpeeksi hyvä tiimiin, hän yritti sabotoida joukkueen peliä ja vei turhaan Redshell-pelaajan paikan otteluissa. Vihaviestit seurasivat myös Twitteriin, jossa Vo iloitsi voittoa turnauksen päätyttyä.

– En välitä, jos ajattelet minun olevan huono, koska minä olen, mutta sukupuoleeni vetoaminen sen suhteen on tyhmin asia koskaan, Vo vastasi kommentoijille Twitterissä.

Vo sai runsaasti vastauksia twiittiinsä muilta naispelaajilta, jotka kertoivat vastaavista kokemuksista. Monien mielestä Von ei pitäisi uhrata ajatuksia vihaajien kommenteille.

– He syyttävät sukupuoltasi, koska he eivät löydä mitään vikaa pelaamisesta. He vain tarvitsevat jonkun tekosyyn seksismille, eräs kommentoijista vastasi Von twiittiin.

Vo kiitti myöhemmin Twitterissä kaikkia tsemppaajia, jotka seisoivat hänen takanaan ilkeistä kommenteista huolimatta. ”Kiitos kun tuette naisia, jotka pelaavat”, Vo kirjoitti 63 000 seuraajalleen.

Entinen ammattilaispelaaja Connor ”Avast” Prince ihmetteli Twitterissä miksei moitteita satanut häneen suuntaansa, vaikka hän pelasi turnauksessa todella huonosti.

– Ja ihmiset sanovat Franin olevan riippakivi joukkueelle, LMAO. Minun piti blokata uskomaton määrä ihmisiä eilen, koska he olivat niin outoja, Prince twiittasi.

Echo Showdown -turnaus pelattiin poikkeavilla säännöillä, sillä jokaisen joukkueen piti käyttää koko ajan uutta Echo-hahmoa. Test Team 1 vei turnauksen voittamalla kaikki kahdeksan ottelua. Neljän viimeisen ottelun aikana joukkue pelasi 15 karttaa, joista se hävisi vain 3.

Vo ei antanut törkykommenttien haitata pelaamista, jossa hänellä oli merkittävä osa. Myöhemmin paljastui hänen vastanneen joukkueen kokoamisesta ja muusta turnaukseen vamistautumisesta. Vo kuuluu Overwatch League -megasarjassa kilpailevaan Atlanta Reign -joukkueeseen, jossa hän toimii striimaajana.