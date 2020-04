Odotettu Valorant on kaikkien huulilla – näin pääset pelaamaan ennen julkaisua

Valorant on ensimmäisen persoonan räiskintäpeli.

Valorant on tällä hetkellä pelimaailman kuumin puheenaihe, mutta pelaamaan eivät pääse vielä kaikki halukkaat. Kuka tahansa voi kuitenkin osallistua testiavainten arvontaan.

Riot Gamesin kehittämä Valorant-räiskintäpeli julkaistaan kesällä tietokoneelle. Pelin ensimmäinen laajempi testivaihe alkoi kuun alussa. Pelin hype on jo näkynyt Twitch-ennätyksinä.

Suljettuun testivaiheeseen eivät pääse kaikki halukkaat, mutta jokaisella on kuitenkin mahdollisuus saada avain – vieläpä ilmaiseksi.

Riot kertoo Valorant-blogissa, miten testiavaimen voi saada: katsomalla suoria lähetyksiä Twitch-palvelussa. Avaimien arvontaan pääsee mukaan helposti.

Ensiksi pitää yhdistää Riot- ja Twitch-tilit toisiinsa Twitchin asetuksista. Molempien tunnusten tekeminen on ilmaista ja se vie aikaa reilun minuutin.

Tilit yhdistettyä pitää katsoa noin kahden tunnin edestä Valorant-lähetyksiä, joissa dropit eli ilmaislahjat ovat päällä. Tietokoneella katsottuna tämän voi tarkistaa lähetysikkunan alta:

Tällainen teksti löytyy kaikkien Valorant-avaimia jakavien lähetysten videoikkunan alta.

Blogin mukaan ei ole väliä, mitä Valorant-lähetystä katsoo, sillä avaimia jaettaessa katsojat ovat samassa asemassa. Mitä enemmän lähetyksiä katsoo, sitä paremmat mahdollisuudet on saada avain.

Riot huomauttaa pelitunnusten myymisen olevan kiellettyä ja johtavan sulkemiseen. Julkaisija myös muistuttaa katsojien olevan aina mukana avainarvonnoissa, kunhan kahden tunnin katseluaika on tullut täyteen.

Vielä ei ole tiedossa, mihin asti suljettu testivaihe kestää ja milloin avoin vaihe alkaa. Peli on tarkoitus julkaista kesän 2020 aikana.

Tällainen viesti tulee Twitchin kautta, jos ovet testivaiheeseen aukeavat.

Riot ilmoittaa testivaiheeseen pääsystä myös sähköpostitse.

Valorant on pc:lle julkaistava taktinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli, jossa pelataan viiden hengen joukkueina (5 vs 5). Peli on ilmainen, mutta siitä löytyy erilaisia mikromaksuja.

Pelin uskotaan olevan seuraava räiskintähitti. Valorantin uskotaan nousevan myös merkittäväksi kilpapeliksi: Isoista nimistä mukaan ovat jo lähteneet esimerkiksi Ninjas in Pyjamas ja T1.