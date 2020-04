Näin 6 pelaajan ENCE toimii – Elias Olkkonen debytoi ensi viikolla

Elias ”Jamppi” Olkkosen ensimmäinen peli ENCE-paidassa on torstaina 30. huhtikuuta.

ENCE kohautti Counter-Strike-kansaa tiistai-iltana ilmoittamalla Elias ”Jamppi” Olkkosen kiinnityksestä. Olkkonen liittyy tiimin kuudenneksi pelaajaksi kaksivuotisella sopimuksella.

Laajentamispäätöksellä ENCE seuraa kaikkien aikojen CS-joukkueeksi kutsuttua Astralista, joka ilmoitti maaliskuun loppupuolella laajentavansa ensimmäisenä huippunimenä kuuden pelaajan kokoonpanoon. Molemmat ovat perustelleet päätöstä pelaajien jaksamisella.

Miten sitten kuuden pelaajan kokoonpano toimii käytännössä? Ilta-Sanomat kertoo.

ENCEn ”vanha” viisikko on pelannut yhdessä syyskuusta asti. Kuvassa joukkue kuvattuna CAC-turnauksessa viime vuoden lopulla.

ENCE on ilmoittanut tehneensä suunnitelmia kesäkuun puoliväliin asti. Joukkue pelaa siihen mennessä kolme turnausta, joissa nähdään kaksi eri kokoonpanoa. Jatkosta tehdään päätöksiä vasta näiden turnausten jälkeen.

Eilen alkaneen Road to Rio -major-karsintaturnauksen (22.4.–17.5.) joukkue pelaa ”vanhalla” kokoonpanolla, johon kuuluvat Aleksi ”allu” Jalli, Jere ”sergej” Salo, Jani ”Aerial” Jussila, Miikka ”suNny” Kemppi ja Sami ”xseveN” Laasanen.

Olkkonen debytoi ENCE-paidassa torstaina 30.4. alkavassa Elisa Invitational -turnauksessa (30.4.–3.5.), jossa hän ottaa Laasasen pelipaikan. Olkkonen pelaa myös Laasasen tilalla DreamHack Masters: Spring -turnauksessa (19.5.–14.6.).

ENCEn julkaisemalla videolla valmentaja Slaava ”Twista” Räsäsen kertoo tiimin harjoittelevan nyt hieman enemmän Olkkosen kanssa. Laasasen kanssa pelataan yhä jonkin verran harjoitusotteluita Road to Rio -karsintoja ajatellen.

Räsänen, Kemppi, Olkkonen ja Niklas Ojalainen (GM) kertovat uudesta ENCEstä:

Roolituksiin on tehty suuria muutoksia, sillä Kemppi on siirtynyt pelinjohtajaksi. Hänellä on jonkin verran johtamiskokemusta PENTA- ja Mousesports-joukkueista vuosilta 2017–18.

Kempin siipimiehenä toimii entinen käskynjakaja Jalli, joka voi nyt keskittyä entistä enemmän tarkkuuskiväärillä pelaamiseen. 18-vuotias Olkkonen on Jallin tavoin tunnettu tarkkuuskivääritaidoistaan, mutta hänen ensisijainen roolinsa on raivata tilaa yhdessä Jussilan kanssa.

Räsäsen mukaan ENCE hyödyntää Olkkosen taitoja käyttämällä jatkossa enemmän kahden tarkkuuskiväärin yhdistelmää. Kemppi ottaa pelinjohtajana Laasasen pelipaikat, silloin kun Olkkonen on pelaamassa. Toisin sanoen pelinjohtaja pelaa jatkossa entistä enemmän erillään muista pelaajista kartalla.