Valorant rikkoo ennätyksiä jo ennen julkaisua – ”dream team” voitti Suomen ensimmäisen turnauksen

Valorant-hype on rikkonut ennätyksiä Twitchissä. Suomen ensimmäinen turnaus päättyi kilpapelilegendojen ylivoimaiseen voittoon.

Tänä kesänä tietokoneelle julkaistava Valorant-räiskintäpeli on rikkonut Twitchin katsojaennätyksiä. Pelistä povataan suurta hittiä – myös kilpapelinä.

Twitchin mukaan ensimmäisiä suoria Valorant-lähetyksiä katsottiin tiistaina 8.4. yli 34 miljoonan tunnin edestä, kertoo The Verge. Kyseessä on palvelun uusi ennätys. Samanaikaisia katsojia Valorantilla oli tuolloin parhaimmillaan 1,73 miljoonaa, mikä on toiseksi eniten Twitch-historiassa. Edelle ylsivät vain League of Legendsin vuoden 2019 MM-finaalit 1,74 miljoonalla samanaikaisella katsojalla.

DOT Esportsin mukaan Valorant on rikkonut myös muita Twitch-ennätyksiä. Ensimmäisen viikon (7.–13.4.) aikana lähetyksiä katsottiin palvelussa 148,7 miljoonan tunnin edestä. Aiempi ennätys oli noin 40 miljoonaa tuntia, joten Valorant nosti riman todella korkealle.

Twitchin kaikkien aikojen katsotuin peli yhden kuukauden aikana on ollut Fortnite, jota katsottiin heinäkuun 2018 aikana 152 tunnin edestä. Myös tämä ennätys menee heittämällä uusiksi, sillä Twitch Trackerin mukaan Valorantia on katsottu huhtikuun aikana jo 272 miljoonan tunnin edestä.

Korkeille katsojaluvuille löytyy myös selitys: Tavallinen tallaaja on voinut päästä suljettuun testivaiheeseen ainoastaan katsomalla Valorant-lähetyksiä Twitchistä. Myös ihmiset kotiin pakottava koronatilanne voi lisätä striimien suosiota.

Valorant on futuristinen ensimmäisen persoonan räiskintäpeli.

Valorantin julkaisija Riot Games on kertonut haluavansa ainakin aluksi jättää Valorantin kilpapuolen yhteisön käsiin. Yhtiö kertoi erilaisista ohjeistuksista turnausjärjestäjille viime viikolla. Hieman yllättäen Riotin ohjeistuksen mukaan veri ei saa roiskua turnauslähetyksissä.

Esportsin suurista nimistä oman joukkueen on tähän mennessä esitellyt vain ruotsalainen Ninjas in Pyjamas, jonka Paladins-pelin maailmanmestarijoukkue vaihtaa Valorantiin.

NiPin ohella ainakin T1-organisaatio on jo sitoutunut Valorantiin tekemällä sopimukset entisten Counter-Strike-ammattilaisten Braxton ”brax” Piercen ja Kevin ”AZK” Larivièren kanssa. Kaksikko on dominoinut Valorant-turnauksia yhdessä Piercen entisten tiimikaverien Spencer ”Hiko” Martinin, Jordan ”n0thing” Gilbertin ja Tyler ”Skadoodle” Lathamin kanssa.

Cloud9 ilmoitti CS-pelaaja Tyson ”TenZ” Ngon vaihtavan Valorantiin ja olevan organisaation ensimmäinen pelaaja. Team SoloMid-, 100 Thieves-, Gen.G- ja Team Liquid -organisaatiot ovat ilmaisseet olevansa kiinnostuneita pelistä, mutta eivät ole toistaiseksi julkistaneet kiinnityksiä.

Suomalainen ENCE on myös seurannut Valorantia. Organisaation toimitusjohtaja Mika Kuusisto kertoi pääsiäisenä IS:lle, ettei hän niele CS-vertausta, ”koska CS:llä on niin vahva tukijalka,” mutta kertoo ENCEn myös tarkkailevan pelin kehitystä ja esports-suuntaa.

– Meille ekosysteemi, joka mahdollistaa pitkäjänteisen kehittämisen, on äärimmäisen tärkeä. Eli mahdollisuus tietyllä tavalla rakentaa menestystä serverillä ja kaupallisesti, jotta pystytään rahoittamaan toimintaa. Valorantia katsotaan siinä, missä monia muitakin pelejä.

Turnauksia ovat järjestäneet tai järjestämässä muun muassa ESPN Esports, Twitch, T1, 100 Thieves, G2 Esports sekä NRG Esports. Suuret toimijat, kuten ESL ja DreamHack, ovat toistaiseksi seuranneet menoa sivusta.

Suomessa on myös pelattu jo ensimmäinen turnaus, jonka Valorant Finland -yhteisö järjesti viime viikonloppuna. Voiton vei tappioitta Ones Club, jonka kaikki pelaajat ovat tunnettuja nimiä. Kokoonpanoa voisi nimittää jopa eräänlaiseksi Suomen esportsin unelmajoukkueeksi.

Ones Clubin suomalaispelaajat olivat Dota 2:n kaksinkertainen maailmanmestari Jesse ”JerAx” Vainikka, joka tosin kärsi teknisistä ongelmista ja pelasi vain hetken, striimaajatähti Kiri ”kirdez” Kylmälä, ENCEn markkinointipäällikkö ja entinen Counter-Strike-ammatilainen Joona ”natu” Leppänen sekä Valorantiin juuri vaihtanut Overwatch-pelaaja Timo ”Taimou” Kettunen. Ulkomaalaisvahvistuksina mukana olivat Overwatchista tunnetut ruotsalainen Kevin ”TviQ” Lindström ja tanskalainen Daniel ”dafran” Francesca.