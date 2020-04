ENCElle kova voitto! Maailmanlistan kolmonen kaatui 2–0

ENCE kaatoi keskiviikkona maailman kolmanneksi parhaan Counter-Strike-joukkueen suoraan kahdessa kartassa.

ENCEn Counter-Strike-joukkueen matka ESL One Road to Rio -karsintaturnauksessa alkoi tänään komealla voitolla.

Suomalaisjoukkue voitti ruotsalaisen Fnaticin suoraan kahdessa kartassa (16–14 Dust II, 16–13 Mirage). ENCE lähti otteluun selvänä altavastaajana, sillä Fnatic on HLTV:n maailmanlistalla kolmas, ENCE 24:s.

Ensimmäisenä karttana pelattu Dust II alkoi ENCEn hurjalla myllytyksellä. Suomalaiset ottivat hävitystä pistoolikierroksesta huolimatta peräti 11 kierrosvoittoa terroristeina.

Puoltenvaihdon jälkeen Fnatic kuitenkin heräsi, sillä pian ruotsalaiset johtivat ottelua 13–12 Seuraavat kaksi kierrosta menivät ristiin, mutta ENCE vei kartan voittamalla kolme viimeistä kierrosta 13–14-tilanteessa.

Mirage alkoi myös ENCEn osalta erinomaisesti, sillä suomalaiset karkasivat nopeasti hurjaan johtoon. ENCE johti karttaa poliiseina peräti 8–3 ja puolia vaihdettiin 10–5-lukemissa. Fnatic voitti erätauon jälkeen heti kaksi kierrosta, mutta sitten ENCE rymisteli Aleksi ”allu” Jallin johdolla 15 kierrosvoittoon. Suomalaisvoitto varmistui lopulta 16–13-tuloksella.

ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

Suomalaisjoukkueen seuraava karsintapeli on lauantaina kello 16 ranskalaista Heroiticsia vastaan. IS seuraa ENCEn suorituksia läpi karsintojen.

ENCE pelaa Road to Rio -ottelut ”vanhalla” kokoonpanollaan eli Sami ”xseveN” Laasasen kanssa. Uusi vahvistus Elias ”Jamppi” Olkkonen ei voi pelata karsintasarjaa major-pelikieltonsa takia.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.