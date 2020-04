Suora lähetys kello 16: ENCE haastaa maailman kolmanneksi parhaan joukkueen

ENCE haastaa ruotsalaisjätti Fnaticin uuden karsintasarjan ensimmäisessä ottelussa kello 16.

Counter-Striken loppuvuoteen siirretyn ESL One Rio Major -arvoturnauksen uudistetun karsintamallin ensimmäinen turnaus alkaa tänään.

Suomalainen ENCE kohtaa heti alkuun maailmanlistan kärkinimiin kuuluvan ruotsalaisen Fnaticin. Paras kolmesta -ottelu alkaa kello 16. ENCE pelaa ottelun vanhalla kokoonpanollaan ilman uutta hankintaansa Elias ”Jamppi” Olkkosta.

Seuraa paras kolmesta -ottelua suorana ja suomeksi:

ESL One: Road to Rio on osa Valven uutta Major-karsintasarjaa, joka pelataan alueittain. Road to Rio on karsintasarjan ensimmäinen koitos. Karsintasarjassa joukkueet keräävät pisteitä eri turnauksista ja eniten keränneet saavat kutsun marraskuussa Riossa pelattavaan major-turnaukseen.

