Kommentti: Koronasta ei paljon hyvää seuraa – mutta ENCElle ja Elias Olkkoselle se toi jättipotin

Suomalaisen CS:n kruununjalokiven purjeisiin puhaltavat muutoksen tuulet, mutta onko Elias ”Jamppi” Olkkosesta korjaamaan kurssia pitkällä aikavälillä, pohtii Ilta-Sanomien toimittaja Tatu Partanen.

Heikkojen suoritusten kurimuksessa pyörinyt ENCE on päättänyt uudistaa Counter-Strike-joukkuettaan rekrytoimalla 18-vuotiaan kohunimen Elias ”Jamppi” Olkkosen, joka haastoi maaliskuussa CS-julkaisija Valven oikeuteen osittaisen kilpailukieltonsa vuoksi.

Muutos on jokseenkin yllättävä, mutta ei täysin. Vaikka ENCEn viimeisimmät pelit ovat herättäneet toivoa joukkueen paluusta huipulle, on viime kuukausien kurssi ollut laskupainotteinen. Mahdollista muutosta on erinäisillä keskustelupalstoilla palloteltu ja pohdittu, mutta Olkkosen tuominen joukkueeseen on ENCEltä rohkea veto.

Nuori tarkk’ampuja on kenties Suomen paras pelaaja puhtaalla yksilötaidolla mitattuna – ja tittelistä mittelevät hänen kanssaan lähinnä uudet joukkuetoverit Aleksi ”allu” Jalli, Miikka ”suNny” Kemppi ja Jere ”sergej” Salo. Tulivoimaa uudella ENCEllä siis on vaikka muille jakaa.

Toinen ilouutinen muutoksessa on se, että pelinjohtaminen siirtyy Jallilta Kempille. Jallin taakka keventyy huomattavasti ja hän voi keskittyä enemmän vain omaan pelaamiseensa. Jalli on ollut viimeiset puoli vuotta ENCEn tehokkain pelaaja serverillä, vaikka hän on toiminut samalla pelinjohtajana. Jatkossa hän saattaakin siis suorittaa jopa entistä paremmin.

Sami ”xseveN” Laasanen seuraa sivusta Elisa Invitational- ja DreamHack Masters Spring -turnaukset.

Toisaalta, jokseenkin yllättäen ENCE on ilmoittanut Olkkosen pelaavan aluksi Sami “xseveN” Laasasen tilalla. Luonnollisesta vaihdoksesta roolien kannalta ei ole kyse: Laasanen tunnetaan tasaisena tukipelaajana, Olkkonen on useimmiten joukkueensa tähti tarkkuuskiväärinsä kanssa. Kemppi ottaa Laasasen pelipaikat silloin kuin Olkkonen on pelaamassa.

Hieman yllättäen Olkkonen ei ainakaan suoraan ota päätoimisen tarkkuuskivääripelaajan roolia, joka säilyy Jallilla. ENCE on kuitenkin kertonut aikovansa hyödyntää Olkkosen taitoja käyttämällä entistä enemmän kahden tarkkuuskiväärin yhdistelmää.

Vaikka siirto nostattaa toiveikasta kipinää tulevaisuuden kannalta, varjostaa sitä kuitenkin yksi synkkä pilvi: Olkkosen pelikielto.

Koska Olkkonen omisti väitetysti VAC-pelikiellon saaneen käyttäjätilin, hän ei saa osallistua pelin suurimpiin major-arvoturnauksiin. Vaikka pelaaja onkin haastanut pelinkehittäjä Valven oikeuteen kiellostaan johtuen, hän on toistaiseksi vielä pannassa.

Tästä johtuen ENCEn on pakko pallotella nykyviisikon ja Olkkosen välillä – mikä luo varmasti uusia haasteita pelinjohdon kannalta. Käytännössä pelinjohtajan on pakko luoda hieman erilaiset taktiikat kahdelle eri kokoonpanolle. Vaikka Olkkonen pelaisi erinomaisesti, joukkueen on palattava vanhaan kokoonpanoon viimeistään major-karsintaturnausten kohdalla.

ENCE on pelannut viimeiset 8 kuukautta seuraavalla kokoonpanolla (vasemmalta katsottuna): Slaava Räsänen (valmentaja), Jani Jussila, Aleksi Jalli, Jere Salo, Sami Laasanen & Miikka Kemppi.

Joka tapauksessa siirron ajoitus on parhaimmasta mahdollisesta päästä. Koronaepidemiasta johtuen lukuisia isoja turnauksia on peruttu tai siirretty – mukaan lukien juuri aiemmin mainittu major-turnaus, joka on tarkoitus pelata marraskuussa. ENCEllä on nyt siis aikaa miettiä tulevaa ja kokeilla pelaamista Olkkosen kanssa.

Tärkein kysymys on kuitenkin tämä: Voiko Olkkonen olla ratkaisu, jolla ENCE palaa takaisin huipulle? Ehkäpä. ”Jampilta” puuttuu vielä näyttöjä maailman kovinta kärkeä vastaan, mutta puhtaasti katsojan silmin vaikuttaisi siltä, että ainakin taidot riittävät.

Mikäli 18-vuotiaan superlupauksen pelikielto puretaan, ENCEn kurssi voi kuin voikin kääntyä kohti uutta ja uljasta nousua. Sellaista, jonka kautta voidaan tehtailla uusintaa kevään 2019 major-yllätyksestä.