Tällainen on ENCEn 18-vuotias superlupaus: Vaatii pelijätiltä oikeudessa 268 092 euroa ja pelikiellon purkua

Elias ”Jamppi” Olkkonen saa ENCEssä toisen tilaisuuden päästä pelaamaan maailman parhaimpia joukkueita vastaan.

ENCE ilmoitti tänään vahvistavansa Counter-Strike-joukkuettaan 18-vuotiaalla Elias ”Jamppi” Olkkosella. Kaksivuotisen sopimuksen tehnyt Olkkonen on ollut yksi kevään puhutuimmista CS-pelaajista.

Olkkonen haastoi maaliskuussa CS-julkaisija Valven oikeuteen, sillä peliyhtiö on antanut superlupaukselle elinikäisen pelikiellon major-arvoturnauksiin. Olkkoseen on yhdistetty Steam-pelitili, jolta löytyy turnausosallistumisen estävä VAC-kielto. VAC on lyhenne Valve Anti-Cheatista, joka on pelitalon oma huijauksenestojärjestelmä. Olkkonen on kiistänyt huijanneensa pelissä tai olevansa käyttäjätilin omistaja, mutta yhteydenotot Valveen eivät ole muuttaneet pelitalon kantaa.

Maaliskuussa julki tulleen haastekirjelmän mukaan Olkkonen loi VAC-kiellossa olevan pelitilin kotona järjestämänsä peli-illan eli lanien aikana vuonna 2015 14-vuotiaana. Olkkonen osti tilille CS-pelin vanhempiensa luottokortilla ja luvalla. Olkkonen oli myynyt ja luovuttanut pelitilin samana iltana alaikäiselle ystävälleen, joka osallistui kotilaneihin. Pelitili sai VAC-kiellon marraskuussa 2015.

Kiista saattaa ratketa vasta oikeudessa, mikäli osapuolet eivät pääse sopuun ennen sitä. Major on normaalisti kahdesti vuodessa järjestettävä arvoturnaus, jonka voittaminen on suurin saavutus, jota CS-pelaaja tai joukkue voi tavoitella. Seuraava major-arvoturnaus on tarkoitus pelata marraskuussa Riossa.

18-vuotias Olkkonen (s. 22.7.2001) on pelannut CS:ää kilpailullisesti vuodesta 2017. Tarkkuuskivääripelaajana tunnetun nuoren miehen ensimmäinen merkittävä joukkue oli SuperJymy, johon hän liittyi huhtikuussa 2018.

Joukkueen nimi vaihtui SJ Gamingiksi alkuvuodesta 2019. SJ oli Olkkosen kanssa Suomen toiseksi tai kolmanneksi paras joukkue, mutta kansainvälinen läpimurto jäi saavuttamatta. Hän voitti SJ:n kanssa syksyn 2019 aikana SM-kultaa sekä Elisa-liigan.

Olkkonen oli alusta asti SJ:n selvä ykkösnimi, tulevaisuuden supertähti, kuten CS:n ykkössivusto HLTV kirjoitti elokuussa 2019. Superlupauksen ensimmäinen suuri tilaisuus nousta kohti terävintä kärkeä tuli syksyllä 2019. Silloin Olkkonen oli liittyä Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtamaan eurooppalaiseen OG-joukkueeseen, mutta pelikiellon paljastuttua neuvottelut päättyivät.

SJ:n kokoonpanosta Olkkonen siirtyi syrjään joulukuussa 2019, reilu kuukausi pelikieltotapauksen tultua esille. SJ:stä lähdettyään Olkkonen keskittyi striimaamiseen ja pelasi alkuvuoden Kynyniekat-nimisessä suomalaisporukassa. Olkkonen on lähetyksissään nähdyillä huippusuorituksilla kerännyt runsaasti faneja.

ENCE-sopimuksen myötä ”Jamppi” pääsee nyt haastamaan maailman kovimpia tiimejä jo toukokuussa alkavassa DreamHack Masters: Spring -turnauksessa. ENCE on toistaiseksi tehnyt suunnitelmia kokoonpanon osalta vain kesäkuun puoliväliin asti.

Olkkonen kommentoi ENCEn julkaisemalla videolla olevansa innoissaan saamastaan tilaisuudesta. Hän uskoo tuovansa tiimiin uudenlaista energiaa ja toivoo joukkueen pystyvän tekemään ENCE-fanit onnelliseksi tulevaisuuden tuloksilla.