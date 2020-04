Nyt se tapahtui: ENCE putosi HAVUn taakse maailmanlistalla

Aleksi ”allu” Jallin johtama ENCE on pudonnut Lasse ”ZOREE” Urosen tähdittämän HAVU Gamingin taakse maailmanlistalla.

ENCE oli lähes kaksi vuotta putkeen Suomen ykkösjoukkue HLTV:n maailmanlistalla.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue ENCE on pudonnut toiseksi parhaaksi suomalaisjoukkueeksi HLTV:n ylläpitämällä maailmanlistalla.

ENCEn ohi on pyyhältänyt HAVU Gaming, joka sijoittui viikonloppuna kolmanneksi Yhdysvalloissa pelatussa uudessa Flashpoint-liigassa. HAVU sai roimasti pisteitä voitettuaan viisi viikkoa kestäneen liigan aikana MAD Lionsin, c0ntactin, Copenhagen Flamesin, Envyn, Chaos EC:n, Gen.G Esportsin ja kahdesti Cloud9:n.

HAVUlla on viikonlopun jälkeen 120 pistettä, mikä riittää sijaan 21. ENCEn pistesaldo on nyt 110 ja sijoitus 24. Viime viikkoon verrattuna HAVU on noussut kuusi sijaa ja ENCE pysynyt paikallaan.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun huhtikuussa 2018 pelaamisen aloittanut nykymuotoinen ENCE ei ole Suomen ykkösjoukkue HLTV-listalla. ENCE nousi Suomen ykkösjoukkueeksi vain viikkoja kokoonpanon julkistuksen jälkeen 30.4.2018. Joukkue kävi viime kesänä parhaimmillaan maailmanlistan toisella sijalla, mutta syksyn jälkeen pudotusta on tullut rajusti.

HAVUn kokoonpano vasemmalta katsoen: Joonas ”doto” Forss, Lasse ”ZOREE” Uronen, Eetu ”sAw” Saha, Olli ”sLowi” Pitkänen ja Aaro ”hoody” Peltokangas. Kuvasta puuttuu valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkola.

Suomalaispelaajista listalla korkeimmalla on Aleksi ”Aleksib” Virolaisen johtama OG, jonka 189 pistettä riittävät sijaan 14. Jesse ”zehN” Linjalan tähdittämä GODSENTin pistesaalis on 149 ja sijoitus 18:s.

Listan kärjessä jatkaa Natus Vincere, jota seuraavat Astralis, Fnatic, Mousesports ja G2 Esports.

HLTV:n maailmanlista päivittyy viikoittain maanantai-iltaisin. Listalla otetaan erityisesti huomioon viimeisen kahden kuukauden suoritukset. Lisäksi joukkueiden kaikki suoritukset viimeiseltä vuodelta on huomioitu, mutta mitä pidempi aika tuloksesta on, sitä vähemmän se tuo pisteitä. Pelaajavaihdokset rokottavat myös pisteitä.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.

HLTV:n ylläpitämän maailmanlistan lisäksi CS-fanit seuraavat ESL:n omaa pistelistaa. ESL:n vähemmän huomiolle jääneellä listalla OG on 15:s, GODSENT 17:s, ENCE 26:s ja HAVU 31:s.