Kohuissa ryvettynyt pelitiimi sai isot sijoittajat: Jimmy Iovine, Pitbull, Madonnan manageri...

Migos-räppitriosta tunnettu Offset on yksi FaZen sijoittajista. Räppäri on jo ehtinyt ostamaan timanteilla koristellun FaZe-kaulakorun.

Monessa kohussa viimeisen vuoden aikaan osallisena ollut FaZe Clan keräsi sijoittajilta yhteensä 40 miljoonaa dollaria.

Amerikkalainen pelijoukkue FaZe Clan on ilmoittanut keränneensä viimeisimmällä rahoituskierroksellaan 40 miljoonaa dollaria, uutisoi muun muassa Forbes.

Sijoituskierroksen vetivät Jimmy Iovine ja NTWRK, joka on on erikoismallistoihin erikoistunut myyntipalvelu. Yritys on tehnyt tuotteita esimerkiksi Billie Eilishille ja LeBron Jamesille, joka on yksi NTWRKin sijoittajista Iovinen ja räppäri Draken ohella.

Jimmy Iovine tunnetaan Interscope Records -levy-yhtiön ja Beats Electronicsin perustajana. Räppäri Dr. Dren kanssa perustettu Beats myytiin Applelle kolmella miljardilla dollarilla vuonna 2014.

FaZeen ovat lisäksi sijoittaneet muun muassa hittinikkarit Swae Lee ja Pitbull, muusikot Offset, Yo Gotti, DJ Pual, Ray J ja Disco Fries. Urheilijoista mukaan lähtivät skeittitähti Nyjah Huston, NBA-pelaajat Meyers Leonardo, Jamal Murray, Josh Hart sekä jalkapalloilija Grevory Van Der Wiel.

Myös Epic Records -levy-yhtiön toimitusjohtaja Sylvia Rhone, viihdealan veteraani Troy Carter, näytttelijä Chris O'Donnell, radiojuontaja Big Boy ja Madonnan managerina tunnettu Guy Oseary osallistuivat sijoituskierrokseen. FaZen toimitusjohtajan Lee Trinkin mukaan investoijat ymmärtävät joukkueen vaikutuksen ja alan tarjoamat bisnesmahdollisuudet.

Pelaaminen ei ole kärsinyt perinteisen urheilun tavoin koronaepidemian vaikutuksista. FaZe on yksi pelaamisen tunnetuimmista nimistä: Yhteistyötä on tehty viime vuosina muun muassa vaatemerkkien Championin, Kappan, New Eran sekä urheiluseurojen Toronto Maple Leafsin, Los Angeles Kingsin ja Manchester Cityn kanssa.

Erityisesti Yhdysvalloissa suursuosiota nauttiva joukkue on pelikenttien lisäksi menestynyt tuotepuolella ja Youtube-brändinä. CODin lisäksi menestystä on tullut Counter-Strikessa, Fortnitessa, PlayerUnknown's Battlegroundsissa sekä Rainbow Six: Siegessä.

FaZe on viimeisen vuoden aikana ollut esillä nimekkäiden sijoittajiensa lisäksi myös kohuista. Viime keväänä Fortnite-tähti Turner ”Tfue” Tenney haastoi tiimin oikeuteen laittomasta sopimuksesta. Maaliskuussa puolestaan Fortnite-pelaaja Daniel ”Dubs” Walsh jäi kiinni rasistisesta kommentista kesken suoran lähetyksen.