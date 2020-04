Julkaisijalta hämmentävä päätös kohupelin turnauksiin – nöyristelläänkö nyt sponsoreille?

Valorant on tällä hetkellä suljetussa testivaiheessa. Peli on tällä hetkellä muun muassa Twitch-katsojien suosikki.

Valorant-turnausten lähetyksissä ei saa roiskua veri, linjasi pelijulkaisija Riot Games.

Valorant-räiskintäpelin julkaisija Riot Games on linjannut, miten pelin kilpaturnaukset tulisi järjestää. Ohjeistuksesta löytyy yksi yllättävä kohta: graafiset veriefektit pitää poistaa käytöstä turnauslähetyksistä.

Linjauksen syytä ei kerrota, mutta vastaus löytyy todennäköisesti Riotin tahdosta pitää peli mahdollisimman neutraalina sponsoreita ja suurta yleisöä ajatellen.

Esimerkiksi suosikkiräiskintä Counter-Strike on kärsinyt siitä, että terroristien ja erikoisjoukkojen välisessä kamppailussa veri lentää ja pommin räjäyttäminen/purkaminen on olennainen osa peliä.

Valorantissa on paljon samaa kuin CS:ssä: Yksi joukkue hyökkää ja toinen puolustaa. Hyökkääjien pitää kierroksen aikana joko eliminoida vastustaja tai virittää ja räjäyttää spike (suom. piikki tai naula), josta ei pelissä puhuta pommina. Puolustajat koittavat estää spiken virittämisen/laukeamisen. 12 kierroksen jälkeen puolia vaihdetaan.

Riot kertoo ohjeistuksen ohessa julkaistussa kirjoituksessa jättävänsä Valorantin kilpapuolen ainakin aluksi yhteisön käsiin. Yhtiö haluaa kilpapuolen kasvavan itsekseen, jos niin on tapahtuakseen.

Pelijulkaisijan linjaus on tyystin eri kuin maailman suosituimmaksi pc-peliksi tituleeratun League of Legendsin, jonka kilpapuoli on täysin Riotin käsissä. Valorant näyttää ainakin aluksi seuraavan Counter-Strikea, jossa Valve on enemmänkin sivustakatsoja kuin pääjärjestäjä.

Valorant-turnaukset on jaettu ohjeistuksessa kolmeen kategoriaan:

Pienet (peliyhteisöille, korkeintaan 10 000 $ palkintorahaa per turnaus)

Keskisuuret (vaikuttajille, tiimeille, yrityksille, korkeintaan 50 000 $ palkintorahaa per turnaus)

Major-turnaukset (suurille turnausjärjestäjille, turnaukset ovat osa Valorantin kansainvälistä ekosysteemiä ja Riot saattaa tukea turnausta rahallisesti)

Pieniä turnauksia voi järjestää kuka tahansa, mutta keskisuurien ja Major-turnausten järjestäjien pitää hakea erillinen turnauslupa Riotilta. Turnauksien nimissä ei saa käyttää seuraavia sanoja ilman lupaa: ”Championship”, ”Champions”, ”Season” tai ”League”

Ohjeistuksesta löytyy myös kiellettyjen sponsorien lista, josta löytyvät muun muassa kryptovaluutat, porno, aseet, uhkapelaaminen ja poliittiset kampanjat.

Valorant on uusi kesällä 2020 julkaistava räiskintäpeli, josta povataan suurta hittiä. Pelin ikäraja on 16 vuotta.