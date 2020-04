Nyt ei todellakaan säästelty: Tällainen on esports-tiimin ”kaikkien aikojen kallein” talo

Team SoloMidin uusi 2322 neliön harjoittelukeskus sijaitsee Los Angelesissa.

Maailman tunnetuimpiin kilpapeliorganisaatioihin lukeutuva Team SoloMid (TSM) on esitellyt uuden esports-harjoittelukeskuksensa. Los Angelesissa sijaitseva keskus on maksanut 50 miljoonaa dollaria.

Keskuksen esittelivät TSM:n YouTube-kanavalla Fortnite-pelaajana tunnettu Ali ”Myth” Kabbani ja organisaation esports-vastaava Leena Xu.

Videolla nähtävä keskeneräinen harjoittelutila on TSM:n mukaan esportsin ”kaikkien aikojen kallein”. Xu toteaa videolla tilan aukeavan kevään 2020 aikana, joskin videon päälle editoitu teksti kertoo avajaisten lykkääntyneen koronaepidemian takia.

Keskuksella työskentelevät TSM:n yli 60 työntekijää sekä sitä hyödyntävät eri pelien, kuten League of Legendsin ammattilaiset. Useiden harjoittelu- ja toimistotilojen lisäksi paikasta löytyy kuntosali, myymälä, erilaisia studioita, täysikokoinen keittiö ja jopa kisakatsomo faneille.

2322 neliön kokoisen rakennuksen erikoisuus on rentoutumiseen tarkoitettu kelluntatankki. Idean esitti TSM:n tanskalainen LoL-legenda Søren ”Bjergsen” Bjerg. Harjoittelutiloista löytyy kahvilan ja eri loungejen lisäksi lentokentiltä tuttuja uniputkia.

TSM on menestynyt erityisesti LoLissa, jossa se on yksi Pohjois-Amerikan kaikkien aikojen joukkueista. TSM on lisäksi mukana esimerkiksi Fortnitessa, Hearthstonessa, Super Smash Bros. Meleessä ja Rainbow Six: Siegessa. Tiimi luopui huhtikuussa Rocket League- ja PUBG-joukkueistaan.