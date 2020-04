Suosikkistriimaaja lataa Valorantista: Yksi asia voi tuhota koko pelin

Jaryd Lazar tunnetaan paremmin nimimerkillä summit1g. Hän on tällä hetkellä Twitchin suosituin Valorant-striimaaja.

Jaryd ”summit1g” Lazar on ollut tähän mennessä Valorant-pelin suljetun testivaiheen seuratuin striimaaja Twitch-palvelussa. Lazar striimasi ensimmäisen viikon aikana peliä 100 tuntia ja lähetyksiä katsottiin 20 miljoonan tunnin edestä.

Lazar kertoi kertoi keskiviikkona suorassa lähetyksessään mielipiteensä Valorantista. Striimaajan mukaan hahmojen erikoiskyvyt voivat koitua pelin kohtaloksi: ”Ne tekevät tai tuhoavat pelin”.

– Jos olen täysin rehellinen, niin katsojan näkökulmasta peli on hidas ja mitäänsanomaton. Joissain kohtia karttoja on tyhmiä ja tylsiä pullonkauloja. Niihin heitetään vain savuja ja sitten on yksi iso rähinä, kuten Overwatchissa, Lazar latasi kymmenille tuhansille katsojilleen.

– Olen myös tajunnut, ettei pelissä ole niin paljon hulluja tilanteita, joissa katsot toista ja innostut hänen saadessaan kolme tappoa tai jotain. En tiedä tuleeko [Valorant] olemaan kilpailullisesti yhtä hauskaa katsottavaa kuin Counter-Strike.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

33-vuotiaan Lazarin lähetyksiä on katsottu Twitchissä yli 363 miljoonaa kertaa ja hänellä on palvelussa 5,1 miljoonaa seuraajaa.

Erityisesti Counter-Strike-pelaajana tunnettu amerikkalainen on viihdyttänyt katsojia lisäksi pelaamalla Grand Theft Auto V:tä, Sea of Thievesiä sekä PlayerUnknown's Battlegroundsia.