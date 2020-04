Suomalaispelaajat jäivät Kaliforniaan, kun lentoliikenne loppui – nyt joukkue on kahden voiton päässä 500 000 dollarista

HAVU Gaming on ylittänyt odotukset Flashpoint-liigassa kirkkaasti. Studion sijaan tärkeimmät pelit on pelattu pelitalolta.

HAVU Gamingin pelaajat päättivät jäädä Yhdysvaltoihin reiluksi kuukaudeksi, koska huipputilaisuus pelata miljoonaliigassa oli liian hyvä. Päätös kannatti.

Suomalainen Counter-Strike-joukkue HAVU Gaming pelaa tällä hetkellä tiimin historian tärkeimpiä otteluita Los Angelesissa, Yhdysvalloissa.

Eetu ”sAw” Sahan, Olli ”sLowi” Pitkäsen, Lasse ”ZOREE” Urosen, Aaro ”hoody” Peltokankaan, Joonas ”doto” Forssin ja valmentaja Taneli ”disturbed” Veikkolan muodostama joukkue on kahden voiton päässä Flashpoint-miljoonaliigan voitosta.

Suomalaisjoukkueen matka liigassa on ollut vähintäänkin erikoinen ja tapahtumarikas.

HAVU jäi alun perin helmikuun nettikarsinnoissa ilman jatkopaikkaa, mutta joukkue suuntasi Los Angelesin loppukarsintaan pikavauhtia saatuaan peruutuspaikan onnenkantamoisena. Maaliskuun ensimmäisellä viikolla pelattu karsinta päättyi yhden voiton päähän jatkopaikasta.

Suomeen palasi pettynyt joukkue, mutta pian oli aihetta hymyyn. HAVU pääsi nimittäin karsintatappiosta huolimatta liigaan, sillä järjestäjät eivät saaneet ensimmäiselle liigakaudelle houkuteltua tarpeeksi niin sanottuja perustajajoukkueita.

Lasse ”ZOREE” Uronen ei ole päässyt koronan takia tutustumaan tiimikaveriensa kanssa Kalifornian nähtävyyksiin.

Los Angelesin lämpöön joukkue suuntasi uudestaan tiistaina 10. maaliskuuta. Kaksi päivää myöhemmin Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti, että lentoliikenne Eurooppaan ja muualle lopetetaan toistaiseksi. HAVU päätti jäädä tilanteesta huolimatta Los Angelesiin.

– Keskustelimme joukkueen kanssa tilanteesta hyvinkin pitkään. Kisajärjestäjä suhtautui ymmärtäväisesti siihen, jos olisimme halunneet lähteä takaisin kotiin, mutta pidimme toisaalta täällä neljän seinän sisään eristäytymistä kohtuullisen turvallisena ratkaisuna matkustamiseen verrattuna, Veikkola kommentoi päätöstä aiemmin Ylen haastattelussa.

Flashpointin ensimmäinen kausi alkoi 13.3. ja päättyy sunnuntaina 19.4. HAVU pelasi ensimmäiset liigapelit studiolla, mutta viimeiset pari viikkoa ovat menneet koronatilanteen takia neljän seinän sisällä tiimille hankituissa kahdessa pelitalossa.

Kaupunki ei ole tullut vapaa-ajasta huolimatta tutuksi: Joukkue on pysytellyt visusti sisällä tai takapihalla. Liigajärjestäjä on hoitanut tiimeille talojen ja pelikoneiden lisäksi ruoat kotiinkuljetuksella.

Epämiellyttävästä tilanteesta huolimatta Flashpoint-liiga on ollut HAVUlle todellinen jättipotti. HAVU on ylittänyt odotukset liigassa kirkkaasti ja saanut runsaasti kehuja. Esimerkiksi joukkueen taktisuutta on kehuttu vuolaasti.

HAVU on voittanut kymmenestä ottelustaan kahdeksan. Suomalaisten jalkoihin ovat jääneet esimerkiksi suurien organisaatioiden Envyn, Cloud9:n ja Gen.G:n joukkueet. Ainoat tappiot ovat tulleet MAD Lionsille (1. lohkovaiheen finaali) sekä MIBRille (pudotuspelien ylemmän kaavion toinen kierros).

Voitoista HAVU on saanut tärkeitä HLTV-pisteitä, joiden perusteella jaetaan kutsuja muun muassa kansainvälisiin turnauksiin ja karsintoihin. HAVU on tällä hetkellä HLTV:n maailmanlistan sijalla 27 – sijoitus on noussut reissun aikana pari pykälää.

HAVUn kokoonpano vasemmalta katsottuna: Joonas ”doto” Forss, Lasse ”ZOREE” Uronen, Eetu ”sAw” Saha, Olli ”sLowi” Pitkänen & Aaro ”hoody” Peltokangas.

Suomalaiset ovat varmistaneet palkintorahaa jo 100 000 dollaria, mutta jo yhdellä lisävoitolla summa nousee 250 000 dollariin. Puoli miljoonaa dollaria on saavutettavissa, joskin HAVU on hävinnyt molemmille jäljellä oleville joukkueille eli MAD Lionsille ja MIBRille.

HAVUn peli on kuitenkin parantunut turnauksen edetessä. Vaikka suomalaisjoukkue lähtee lauantain ”pronssiotteluun” MAD Lionsia vastaan altavastaajana, voitto ei ole mahdoton. Finaalissa vastustajaa odottava MIBR on tällä hetkellä koko liigan voittajasuosikki.

– Flashpoint on ollut aivan uskomaton tarina alusta loppuun, ja ollaan jo nyt kirkkaasti ylitetty tavoitteemme kahdeksan parhaan joukkoon pääsemisestä. Nälkä tosin kasvaa syödessä ja tiimi pelaa sen verran kovalla itseluottamuksella, että koko turnauksen voittoa lähdetään todellakin hakemaan, HAVun toimitusjohtaja Lasse Salminen kommentoi ennen lauantain tärkeää peliä.

HAVUn ja MAD Lionsin välinen ottelu pelataan lauantai-iltana kello 22 Suomen aikaa. Voittaja jatkaa MIBRiä vastaan finaaliin, joka pelataan sunnuntaina kello 22.