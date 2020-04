CS-supertähdet kommentoivat ENCEn mahdollisuuksia palata huipulle – karua kuultavaa

Maailman parhaimpiin Counter-Strike-pelaajiin lukeutuvat ”s1mple” ja ”kennyS” totesivat molemmat ENCEn ajan CS:n huipulla olevan ainakin toistaiseksi ohi.

Maailman parhaaksi Counter-Strike-pelaajaksi useasti kutsuttu Aleksandr ”s1mple” Kostyliev ja kaikkien aikojen AWP-tarkkuuskivääripelaajiin lukeutuva Kenny ”kennyS” Schrub vierailivat maanantaina The Clinic -ohjelmassa.

CS-turnausjärjestäjä BLAST Premierin tuottaman ohjelman juontaa Frankie Ward, joka kysyi haastattelun aikana pelaajilta, tuleeko suomalainen ENCE-joukkue olemaan enää koskaan hyvä?

– Ei, Schrub vastasi todella nopeasti.

– Jos he pysyvät yhdessä, niin kyllä, mutta se tulee olemaan heille silti todella vaikeaa. Jos he yrittävät selvitä tästä yhdessä, niin he voivat koettaa nousta taas huipulle, Kostyliev aloitti vastauksensa.

– En haluaisi sanoa ei, mutta on vaikea sanoa myös kyllä, hän jatkoi.

Schrubin mukaan he haluavat olla optimistisia, sillä mikään ei ole mahdotonta, mutta samaan aikaan nouseminen huipulle on päivä päivältä haastavampaa.

Jos video ei näy yllä, katso se täältä.

ENCEllä on takanaan vaikeat seitsemän kuukautta, joista viimeiset kolme ovat olleet erityisen kovia tiimin lisäksi kannattajille. Joukkue antoi elokuussa potkut Aleksi ”Aleksib” Virolaiselle, jonka tilalle tuli Miikka ”suNny” Kemppi. Virolaisen tilalle pelinjohtajaksi siirtyi samalla kapteeni Aleksi ”allu” Jalli.

ENCE on pelaajavaihdoksen jälkeen pelannut kymmenessä turnauksessa. Paras sijoitus on ollut toinen sija CS:GO Asia Championship -turnauksesta marraskuussa. Vuoden 2020 aikana ENCE on pelannut 13 ottelua, joista se on voittanut kolme ja hävinnyt kymmenen. Tappioputki oli pahimmillaan yhdeksän ottelua.

Suomen menestyneimpään CS-tiimiin kuuluvat Jallin ja Kempin lisäksi Jere ”sergej” Salo, Sami ”xseveN” Laasanen ja Jani ”Aerial” Jussila. Joukkuetta valmentaa Slaava ”Twista” Räsänen.