HAVU liekeissä USA:ssa – miljoonaturnauksen finaali yhden voiton päässä

HAVUn hurja lento Yhdysvalloissa päättyy viikonloppuna, kun Flashpoint-liiga huipentuu. HAVU on jo varmistanut vähintään kolmannen sijan ja 100 000 dollaria.

Suomalainen HAVU Gaming on lähellä hurjaa temppua Yhdysvalloissa: Joukkue on enää kahden voiton päässä Counter-Strike-huippusarjan Flashpointin voitosta, joka on puolen miljoonan dollarin arvoinen.

HAVU varmisti paikkansa kolmen parhaan joukkoon kaatamalla myöhään tiistaina amerikkalaisen Cloud9-joukkueen 2–0-lukemin (16–11 Nuke, 16–8 Vertigo).

Suomalaisjoukkue aloitti Nuken vahvasti johtamalla terroristeina peräti 9–3, mutta puoltenvaihdon kohdalla tilanne oli enää 9–6. Puoltenvaihdon jälkeen HAVU karkasi taas, mutta Cloud9 kaunisteli loppulukemia ennen suomalaisten voittoa 11–16:een. Vertigossa nähtiin tasainen ensimmäinen osio, kun HAVU hävisi 7–8-tuloksella poliiseina. Puoltenvaihdon jälkeen HAVU näytti, miten terroristeina pelataan: Kartta- ja sarjavoitto varmistui puhtaalla 9–0-osiolla.

HAVUn ykkösmies ottelussa oli tilastojen osalta jo kolmannen kerran peräkkäin 24-vuotias hartolalainen Olli ”sLowi” Pitkänen, joka on tällä hetkellä koko turnauksen paras pelaaja.

HAVUn ottelut jatkuvat lauantai-iltana kello 23. Silloin suomalaiset pelaavat finaalipaikasta tanskalaista MAD Lionsia vastaan, joka voitti joukkueiden edellisen kohtaamisen ensimmäisessä lohkovaiheessa. Sunnuntaina kello 23 alkavassa finaalissa vastustajaa odottaa brasilialainen MIBR.

Suomalaisjoukkue on varmistanut jo vähintään kolmannen sijan ja 100 000 dollaria palkintorahaa. Yksi voitto lisää nostaa voittopotin 250 000 dollariin, mutta liigamestaruus on peräti 500 000 dollarin arvoinen. HAVU on jäljellä olevasta kolmikosta altavastaaja, mutta suomalaisjoukkueen pelitaso on noussut turnauksen edetessä.

Flashpoint-liiga pelataan Los Angelesissa, Yhdysvalloissa. Koronaviruksen takia joukkueet pelaavat ottelut netissä liigan järjestämistä pelitaloista Kaliforniassa.

Jos taulukko ei näy yllä, katso se täältä.